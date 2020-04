Antonio López: «Me equivoqué al fichar por el Sporting»

0

02/04/2020 23:59 h

Declaraciones a Radio Marca Asturias (minuto 31:30) del que fuera entrenador del Real Sporting de Gijón en la temporada 1998/99:

"Me equivoqué al fichar por el Sporting, tenía una oferta de 3 años del Castilla. El club no estaba bien. fue una mala experiencia, el Sporting acababa de bajar. Después fui ayudante de Benítez en el Valencia, más tarde estuve en el staff técnico y después entrené unos partidos en lugar de Ranieri"

"Eran otros tiempos del Sporting, venía de ser subcampeón de América con Bolivia y por eso desestimé al filial del Real Madrid, era Segunda división B. Pero desde el día de mi presentación me di cuenta, estaba hablando y de golpe me encuentro una bronca, estaba pensando qué habría dicho y era que llegaba la directiva. A partir de ahí hubo muchos problemas con la directiva, muchos problemas de dinero y sin ser una excusa, no elegí el mejor momento para ir a un gran club como el Sporting, Asturias es genial además"

"Recuerdo los fichajes, se empieza perdiendo contra Las Palmas y la inercia fue mala. Cuando se baja de Primera se piensa que se sube con ese impulso, pero de Segunda no subes sin esfuerzo, sacrificio y disciplina. Había muchas caras nuevas y problemas en la dirección, eso era lo que pasaba"

El entrenador acaba de ganar la Indian Super League con el ATK, una entidad que anteriormente estaba relacionada con el Atlético de Madrid, de ahí el fichaje de Antonio López, que había dirigido la cantera madrileña. El técnico ha contado con la ayuda de otro exrojiblanco, Armando Sosa Peña 'Mandi', que jugó 69 partidos con el Sporting y logró un ascenso a Primera división.

