Ex Sporting: Así vive Cases la crisis del coronavirus en Grecia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

02/04/2020 19:09 h

Declaraciones a La Hora de Broti en Radio Marca Asturias (desde el minuto 46) del exjugador del Real Sporting de Gijón, que actualmente se encuentra en Grecia con el Volos:

"No hablo griego, lo entiendo más que lo hablo, pero aquí en Grecia se habla menos inglés que en Chipre. Los saludos, las malas palabras, voy aprendiendo..."

"Estoy bien, viendo la situación. Estoy en una ciudad de 100.000 personas y de momento solo hay 4 casos"

"He llegado cedido y me queda un año de contrato en Chipre"

"Lo de gijonés y del Sporting no creo que se me quite hasta que me muera"

"Volos tiene costa y está a unas 4 horas en coche desde Atenas. Los problemas están en el sur y yo vivo al norte"

"Pongo algo la televisión y también sigo la actualidad con las noticias de internet traducidas. En la capital, Atenas, sí viven el coronavirus con más casos. Está proclamado el estado de alarma y en la prensa se habló mucho de Italia y de España, se tiene cuidado desde el principio porque aquí en un mes se colapsaría todo porque la sanidad sigue afectada por la crisis anterior"

"Aquí en Grecia no hay ERTE en los clubes de fútbol. Nos han dicho que aquí habrá una ayuda del Gobierno a los trabajadores que hay que solicitar. La Superliga tendrá estos días una reunión para aportar una solución en conjunto porque solo hay la liga regular, pero también hay un Playoff por el trofeo y un Playout por el descenso"

"Yo creo que no hay que seguir jugando a fútbol. Entiendo que es un negocio y se juega para que la gente esté tranquila en casa, pero también se debe dar un ejemplo de que nosotros somos trabajadores, privilegiados, pero normales y corrientes, debemos seguir unas pautas sanitarias porque yo tengo familia, no quiero que me pase algo y se contagien. Lo más importante de nuestras vidas es la salud"

"Más que miedo es preocupación, el coronovirus se está estudiando ahora, con un poco de desconocimiento porque antes no se conocía. Es complicado acertar en todas las decisiones. A España volveré más tarde, quiero ver qué pasa con el colegio en Chipre, quiero que mi hijo acabe el curso escolar y ahí tiene sus amigos, los echa de menos"

*El sistema de comentarios se encuentra debajo de la zona de publicidad, disculpen las molestias.