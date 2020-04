La importancia del fondo de armario del Sporting

0

La Voz de Asturias D.A.

03/04/2020 23:02 h

Sin fecha de vuelta de la competición, con la incertidumbre planeando sobre el mundo del fútbol y las miradas puestas en encontrar el momento adecuado para hacer rodar el balón, el Real Sporting de Gijón trabaja en mantener la moral y el tono físico en las mejores condiciones posibles. No en vano, si LaLiga encuentra el camino de vuelta será el momento de hacer valer el fondo de armario. La prueba definitiva para una plantilla.

Con tres cuartos de temporada agotados, los rojiblancos ya han tenido que hacer frente a ausencias importantes o momentos bajos de forma de futbolistas que sobre el papel se podrían considerar indiscutibles. El sprint final, de llegar a producirse, promete aumentar el desgaste de piezas, con una seguidilla de confrontaciones de plazos ajustados para la recuperación. La gestión del grupo cobrará valor más que nunca.

Desde la llegada al banquillo sportinguista, Djukic ha ido conformando una columna vertebral sobre la que articular su propuesta en busca de una reacción que comenzaba a dar sus primeras señales antes del parón. Una pausa competitiva que no todos los rojiblancos asimilarán de igual modo, el técnico deberá encontrar fiabilidad, no solo entre los elegidos para formar de mano, sino también en las más que previsibles y necesarias rotaciones. Nombres propios que no han contado con demasiadas oportunidades bajo el mandato del serbio tendrán que dar un paso adelante y asumir el momento como la oportunidad esperada.

Reparto de minutos con Djukic

Diego Mariño 900

Damián Pérez 683

Carlos Cordero 219

Marc Valiente 630

Borja López 12

Babin 630

Aitor García 434

Hernán Santana 27

Álvaro Vázquez 506

Carmona 591

Isma Cerro* 11

Murilo 344

Nacho Méndez 45

Molinero 461

Manu García 739

Unai Medina 310

Javi Fuego 384

Cristian Salvador 512

Ávaro Traver 36

Pablo Pérez 128

Uros Djurdjevic 477

Pedro Díaz 797

Bogdan 618

Gragera 5

Futbolistas de presencia testimonial con el serbio, como Borja López, Álvaro Traver, Pablo Pérez o Hernán Santana, podrían convertirse en inesperados protagonistas del final de campaña. De las decisiones que afecten al reinicio de la categoría de bronce, más en el aire aún que la Segunda división, dependerá de igual modo el poder sumar nombres a la rotación. Los guajes rojiblancos prometen aumentar la nómina. Será la hora de sacar a relucir el fondo de armario.

