Ex Sporting: Así vive De Lucas la crisis del coronavirus en Rumanía

La Voz de Asturias David Acebal

05/04/2020 23:08 h

De Mareo a recorrer el Mundo. Pablo De Lucas (1986) fue el primer joven captado en el Campus del Real Sporting de Gijón que llegó a debutar en la primera plantilla rojiblanca. Fueron 9 los años de formación y progresión al abrigo de Mareo hasta que el balón le terminó por convertir en un correcaminos. El mediapunta, ahora más organizador de juego, vive atascado en Bucarest el parón mundial provocado por el coronavirus.

"Estoy bien, aunque solo y eso se nota. Pese a que varios compañeros vivimos en el mismo bloque, el contacto está limitado a cero y las salidas, pues como en España, a bajar la basura y poco más", explica.

"En Rumanía la crisis llegó más tarde. Aquí se ha notado mucho el regreso de trabajadores de España e Italia, muchos volvieron cuando alli se empezó a poner la cosa complicada. Estoy viviendo lo mismo dos veces. Después de las primeras noticias que me llegaban de casa, vivo la misma cronología con dos semanas de retraso, tanto la sociedad, el Gobierno, el fútbol...", apunta antes de matizar la principal diferencia. "Si algo han sabido hacer bien aquí es tomar ejemplo de otros paises, han actuado rápido, las dos ciudades con los focos principales se cercaron de manera total, metiendo la armada y confinando a toda la población. Son conscientes de que la sanidad aquí no podría combatir al virus, conococen sus carencias y limitaciones".

Enrolado en las filas del Voluntari FC, al que llegaba tras el parón invernal para reactivar un equipo sumido en la pelea por el descenso, la reacción se frenaba en seco. "Desde el 12 de marzo no jugamos y no se sabe que puede ocurrir. Pensando con un poco de sensatez, yo cancelaba la Liga mañana, pero esta y todas", apunta.

"Mientras hay una decisión cumplimos con el programa que nos ha puesto el preparador físico del club, aunque yo es verdad que también le sumo más trabajo, es mi forma de ocupar los días. Mañana y tarde trabajando, sacando jugo al rellano del piso para ampliar el espacio, aunque se echa en falta el balón", señala.

"Es comprensible que los clubes que quieran terminar, es un palo económico gigante, pero, ¿qué estamos debatiendo, acabar con el virus que está matando a la población, o el tema del dinero? Yo lo tengo claro, la salud está por delante de todo", admite. "Cuando se solucione, que sea con seguridad para hacer vida normal y para nosotros poder entrenar. Si yo tengo que ir a entrenar ahora iría 'cagao'. Si ya lo he visto, la última semana los entrenamientos eran como ir al supermercado, mirando de reojo, evitando rozarse. No tiene sentido volver así, pero claro, los que hablan del dinero no tienen que salir al campo", apunta.

Una cuestión económica que aún no ha tenido consecuencias en su club. "No se ha hecho oficial pero harán como en España, habrá ERTEs. Cada equipo está tomando sus medidas. Yo termino contrato el 30 de junio. No tendría problema en seguir hasta que finalizara la temporada, pero con seguridad y sabiendo que es una decisión igual para todos. Respetando un margen de tiempo suficiente para poder encontrar equipo de cara a la siguiente temporada. Queda mucho por resolver, es una pena estar aquí esperando sin hacer nada, pero es una situación que no está bajo nuestro control. Entiendo que primero hay que superar la crisis sanitaria y luego ya habrá tiempo para pensar en el fútbol", explica.

Antes de poner fin a la conversación aún hay tiempo para echar un ojo al Sporting. "Sí que les veo, pero me pongo un poco de mal humor. Viví 5 años en la residencia, me crié en Gijón, en esa cantera y sigo teniendo la misma sensación que cuando me fui. De un equipo que se proclamó Campeón de España juvenil nadie logró consolidarse como rojiblanco. No lo digo por mi, que aunque creo que podía haber jugado más, también cometí muchos errores de juventud, pero algo falla cuando no sacas fruto de tu mejor cualidad, la gente de casa, la cantera. Hay que dar oportunidades, confiar y tener paciencia", concluye.

