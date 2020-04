Ex Sporting: Trejo todavía no decidió su fichaje por ningún club

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

10/04/2020 15:26 h

El exjugador del Real Sporting de Gijón, Óscar Trejo, finaliza contrato con el Rayo Vallecano el próximo mes de junio, a la espera de conocer si se amplían dichas vinculaciones para finalizar la temporada, y todavía no ha decidido su futuro de cara a la próxima campaña, como el propio futbolista argentino reconocía estos días en una entrevista a Ezequiel Sosa: “Termino contrato en junio y todavía no decidí mi futuro”.

Unas declaraciones en las que también se dejó querer por Boca Juniors: “Si hoy me llama Riquelme y me dice si quiero volver ni lo pienso. Le digo 10 veces que sí antes de que termine la frase. Me encantaría volver a Boca. Le seguí toda la carrera. Me encantaría poder jugar con él. Lo veía desde la pensión. Cuando era chico se me acercó y me firmó una camiseta, la tengo colgada en Santiago del Estero”.

"Me arrepiento de cómo me fui de Argentina. Estuve mal aconsejado en ese momento, hubo una persona que me decía que no tendría oportunidades y que si le firmaba un poder me traería a España. Con sólo 17 años tuve que tomar una decisión de vida tremenda. Le dije a mi vieja que me parecía que me estaba equivocando, pero era tarde. Esa persona no cumplió nada de lo que me dijo".

Consultado meses atrás por La Voz de Asturias sobre un posible interés del Sporting durante el pasado verano, Trejo respondió lo siguiente:

"A mí del club no me ha llamado nadie, yo con el único que hablaba del Sporting fue con Javi Fuego, que es un gran amigo. La verdad es que en los últimos meses, desde que terminó el campeonato, hemos hablado bastante seguido y estas últimas semanas también, aunque esta aún no. Hay jugadores que te marcan en tu carrera, él, Armenteros, Damián Suárez, son compañeros especiales, con los que parece que te has visto ayer. Él me iba preguntando mi situación en el Rayo, yo le decía que me quedaba un año, que la cabeza yo la tenía en quedarme, nadie me había llamado ni nada. Él me iba comentando las cosas de ahí y yo le deseaba suerte, porque es muy lindo volver a casa, le deseo lo mejor, igual que al club".

Así como también repasó su fichaje por el Sporting: "Emilio de Dios vino a verme en el último partido de aquella temporada, contra el Barcelona B en Vallecas. Hablamos, me presentó una oferta, me pareció muy interesante. Fue todo muy rápido, arreglaron el traspaso con el Mallorca en un millón de euros", y explicó su salida: "Fue una lástima. Me costó irme, pero es que ese año se necesitaba vender jugadores y en esa venta entraba, sí o sí, yo. Nos vamos por ese hecho, si no, nos hubiéramos quedado".

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.