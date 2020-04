Ex Sporting: Barral, dispuesto a perder el 100% del sueldo por salud

0

16/04/2020 23:59 h

Declaraciones en El Larguero de David Barral, jugador del Racing de Santander y ex del Real Sporting de Gijón:

"Estamos bien por aquí, dolidos por lo que está sucediendo. El deporte ahora es secundario, si se tiene que acabar la temporada que se acabe, lo primordial es la salud de los españoles"

"Las decisiones las deben tomar los responsables. El fútbol debe acabar por ahora, que decidan quién sube y quién baja siendo lo más justo"

"No quiero poner en riesgo a ningún trabajador ni ningún aficionado. Yo empezaría en julio o agosto la siguiente pretemporada"

"Para jugar 2 partidos a la semana hay que tener una preparación física, una pequeña pretemporada. Eso sería una competición de solteros contra casados como dice Jémez"

"El dinero es secundario, es lo de menos, lo importante es la salud. Lo que no quiero es que haya riesgos para jugadores o aficionados, si tengo que perder el 100% de mi sueldo pues bueno, qué voy a hacer. Los futbolistas tenemos la vida casi solucionada. La mayoría de mis compañeros piensan que va para largo y no se va a reanudar la liga. Que decidan los jefes y LaLiga"

"Soy un futbolista de vivir los ambientes del fútbol, con afición es muy diferente a lo contrario, yo no jugaría sin afición pero aceptaría lo que digan los jefes"

"Esta la opción de que no valga la temporada, que no suba nadie y no baje nadie (risas)"

"Ningún futbolista va a querer jugar a puerta cerrada, ya te lo digo. Si el futbolista no quiere, no se juega, también tenemos nuestra opinión, hay tres partes"

