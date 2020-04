El día que Barral pidió penalti en un gol del Sporting

0

18/04/2020 20:41 h

El programa Conexión Sporting de Juan Ahuja reunió a los exjugadores del Real Sporting de Gijón, Jorge García Torre, Omar Sampedro y Gerardo Noriega, que repasaron su actualidad profesional y su pasado sportinguista:

En el minuto 22:30 se vivió la anécdota más hilarante, cuando Jorge recordó un gol marcado por Omar hace 13 años ante la Ponferradina, tras una disputa con David Barral para decidir quién realizaba el lanzamiento desde el punto de penalti. Así lo recordaba Omar:

"Que cabrón el andaluz (risas). Barral había marcado ya, el penalti me lo hacen a mí y yo llevaba una vuelta sin marcar, si no es por Gerardo, ahí que me coge por el pecho...(risas)"

"Después en el tercer gol recorta Barral al portero, le hacen penalti y el cabrón pedía penalti en vez de celebrar el gol de Diego Castro, penalti cabrón le decía al árbitro y todos celebrando, el árbitro se quedó loco, le preguntaba que qué decía (risas)".

