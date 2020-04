Así quedaría el Sporting con los criterios de la Federación

0

17/04/2020 16:21 h

La Real Federación Española de Fútbol no se ha pronunciado de manera oficial sobre su planteamiento en el supuesto de que no se jugasen los 11 partidos restantes de Segunda división, pero sí se pueden trasladar los criterios que ha ofrecido para entregar las plazas europeas en Primera y para dar por finalizado el fútbol no profesional.

El Cádiz y el Real Zaragoza ascenderían a Primera división de manera directa, mientras el Almería, Huesca, Girona y Elche jugarían una promoción de ascenso a partido único y en sede neutral para decidir el tercer ascenso en el aire.

Por otra parte, la Federación apuesta por anular los descensos de categoría, algo que es relativamente factible en otras categorías pero no tan sencillo de organizar en la categoría de plata, donde las televisiones ya han adquirido una competición con un formato de 22 equipos, con sus correspondientes 11 partidos por cada una de las 42 jornadas. Disponer de menos escuadras les supondría un perjuicio a la hora de comercializar su producto, mientras aumentar el número de participantes iría en detrimento de un menor reparto de la tarta televisiva para cada equipo, ya que los ingresos recolectados por LaLiga se mantendrían exactamente igual.

Otra punto relevante se encontraría en resolver los empates a puntos, algo que curiosamente afectaría a las dos entidades asturianas. El Sporting empataría a 41 puntos con el Alcorcón y el Rayo Vallecano, que debería recibir un punto extra por su partido sin finalizar ante el Albacete. Según el criterio de la RFEF para las plazas europeas, el Sporting bajaría a la novena posición por el golaverage general, mientras lo haría al décimo lugar teniendo en cuenta el criterio habitual de LaLiga, mirando primero los cruces directos y posteriormente el global, una situación en la que el Sporting perdió contra el Alcorcón y empató con el Rayo, mientras los alfareros empataron con los vallecanos. A efectos deportivos no parece tener una gran relevancia el cambio posicional, pero sí a la hora de recibir más o menos dinero del reparto televisivo por la partida clasificatoria

Más polémica resultaría la pelea entre el Deportivo y el Real Oviedo, ya que el golaverage particular beneficia a los gallegos y el general a los ovetenses. En ese sentido, el Getafe, perjudicado por un escenario similar en la pelea por la Champions, asegura que la norma habla de resolver el campeonato por el golaverage particular cuando se da por finalizado, no por la jornada 38 en concreto, que en este caso sería la 42. Así defendían su idea Bordalás y Ángel Torres en Cope: "Cuando acaba un campeonato, el primer criterio es el enfrentamiento individual, luego el general y tercero los goles a favor. No hay motivo para dudar de que vuelva a ser así”; "el reglamento dice que una vez se termina la competición en caso de empate vale el resultado entre los equipos. . Si no se juega el partido de vuelta el primer criterio es el ‘goal average‘ individual”. A su vez las otras tres plazas de descenso serían para el Lugo, el Extremadura y el Racing.

Calendario del Real Sporting de Gijón

Deportivo (f)

Alcorcón (f)

Oviedo (c)

Rayo (f)

Lugo (c)

Almería (f)

Girona (c)

Albacete (f)

Málaga (c)

Extremadura (f)

Huesca (c)

Clasificación de Segunda división

equipo puntos partidos

Cádiz CF 56 31 Real Zaragoza 55 31 UD Almería 50 31 SD Huesca 50 31 Girona FC 47 31 Elche CF 46 31 CD Mirandés 42 31 Rayo Vallecano de Madrid 41 31 Real Sporting de Gijón 41 31 AD Alcorcón 41 31 SD Ponferradina 40 31 CD Tenerife 39 31 CF Fuenlabrada 39 31 Málaga CF 38 31 UD Las Palmas 38 31 CD Numancia de Soria 38 31 Albacete Balompié 36 31 Real Oviedo 35 31 RC Deportivo de La Coruña 35 31 CD Lugo 34 31 Extremadura UD 31 31 Real Racing Club 28 31

