3 hijos de exjugadores del Sporting a un paso de la élite

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

16/04/2020 15:43 h

El fútbol en los genes. Pasan los años y algunos nombres vuelven a la primera fila de la prensa deportiva. Tres apellidos vinculados en el pasado al Real Sporting de Gijón reaparecen en las crónicas del mundo del balón. Un viaje por Argentina, Suecia y España con ayer en rojiblanco y un mañana camino de la élite.

Los Scotto

Darío Scotto defendió los colores del Sporting durante la temporada 92/93. El delantero argentino tenía entonces 22 años y vivía su primera experiencia lejos de su país. Apuesta personal de Enzo Ferrero, quien en aquella época ocupaba el cargo de secretario técnico. Llegaba desde Platense, donde había jugado las cinco temporadas anteriores. Scotto dejaba Gijón tras una temporada sin brillo en la que disputaba 19 partidos de Liga, sólo 9 como titular, con tres goles anotados. La Copa dejó sus actuaciones más recordadas, como el doblete en la prórroga ante el Rayo para pasar la eliminatoria. buenas, como en una eliminatoria ante el Rayo Vallecano el día de Reyes de 1993 resuelta en la prórroga con dos tantos suyos. México, Paraguay, Chile y Bolivia además de Argentina, con pasos destacados por Rosario Central y el Boca Juniors de Maradona completaron su trayectoria.

Diez años después de la etapa rojiblanca nacía su hijo Iker Scotto. Delantero en formación, ha progresado en el semillero de Banfield hasta asomarse ya a la reserva, conjunto filial, del Taladro. A sus 18 años comienza a observar la posibilidad del debut en Primera, tras haberse estrenado como sparring en los entrenamientos del primer equipo. Destacado goleador en las categorías inferiores, de potente remate y facilidad para el desmarque, está llamado a seguir los pasos de su padre. "Tengo un plus por ser el hijo de un ex jugador que le fue tan bien. Por ahora no me pesa el apellido, trato de hacer mi fútbol, y escucho muchísimo a mi papá. Antes no lo hacía, quería hacer mi juego, pero desde hace un tiempo lo escucho mucho. Él hizo muchos goles y jugó en clubes muy importantes", reconocía en una reciente entrevista.

Los Nilsson

Hans Joakim Nilsson llegaba al Sporting tras el Mundial de 1990. Interior izquierdo, técnico, con desequilibrio y rapidez en los cambios de ritmo, pero frío y sin regularidad en su juego. En tres temporadas sólo diputó 49 partidos ligueros y 10 de Copa, en la que marcó su único gol rojiblanco. Recordado por gran parte de la grada que pudo disfrutar de su fútbol, dejaba el club tras rescisión para regresar a su país, dónde colgaría las botas dos años después. Actualmente se encuentra vinculado al Malmo FF, dónde dirige la cantera.

Bajo su supervisión ha ido creciendo su hijo Melker Nilsson. Centrocampista defensivo, de largo recorrido, contención y buen pase, a sus 19 años firmaba en los últimos meses su primer contrato como profesional. El Falkenbergs FF de la Primera división sueca incorporaba a una de las promesas del fútbol nórdico, internacional en categorías inferiores, que se enfrenta ahora al reto de lograr hacerse con un hueco en la élite.

Los Gelabert

Juanmi Gelabert, llegaba al Sporting en 2005 para dar veteranía a un equipo de canteranos en el que apenas había margen para los fichajes. Defensa, central o lateral izquierdo, fue indiscutible en los planes, primero de Ciriaco y después de Preciado, hasta que un desafortunado accidente ponía punto final a su carrera, justo cuando negociaba ampliar su vinculación con los rojiblancos. En el recuerdo, sus fuertes saques de banda con los que batía récords de distancia y la desafortunada acción en un duelo disputado en el Ramón de Carranza. Un despeje que se encuentra con Pablo Hernández, balón rebotado al ojo y un desprendimiento de retina que le obligaba a una inesperada retirada. El currículum de Juanmi junto al esférico no termina dentro del terreno de juego. Fue scouting de Racing, Barça y Levante. Ahora es la sombra de su hijo.

César Gelabert es una de las grandes promesas del filial del Real Madrid. Llegado a la cantera blanca en 2015 procedente del Hércules, centrocampista ofensivo de 19 años, talento prometedor, fuerte, hábil en el uno contra uno y con visión para la asistencia, le han convertido en objeto de deseo de grandes clubes. Vinculado hasta 2021 con el conjunto madrileño, el próximo mercado promete ser uno de los nombres de moda tras ser relacionado en las últimas fechas con equipos como Lyon, Dortmund o Arsenal, además del interés para lograr una posible cesión de Real Zaragoza o Valladolid. Internacional sub 19 con España, de los tres hijos de exrojiblancos a un paso de la élite, apunta a ser el primero en confirmar que el fútbol también es cuestión de genes.

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.