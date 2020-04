Uría: ¿Qué le falta al Sporting? Más Mareo

0

18/04/2020 16:18 h

La mano derecha de Marcelino García Toral, el gijonés y exjugador del Sporting B, Rubén Uría, se mantiene fiel al cuerpo técnico del entrenador asturiano, que se mantiene en la búsqueda de nuevos retos tras su salida del Valencia, como revela en su entrevista VIP Deportivo con @franyako.

Uría repasó su etapa en la cantera rojiblanca como futbolista, donde conoció a Marcelino: «Llegué a Mareo en el 78, año de su inauguración, con 10 años y me fui con 20, inmejorables recuerdos. Conocí personas maravillosas, tuve buenos y no tan buenos formadores, pero Mareo era un lujo a nivel formativo. Gracias a Dios ha cambiado mucho. Hoy en día hay grandes formadores en la mayoría de escuelas, muy preparados y con muchas más herramientas de las que disponían hace 40 años».

Consultado sobre un posible regreso del cuerpo técnico de Marcelino al Real Sporting de Gijón, Uría respondió lo siguiente: «A corto plazo no lo veo, pero sin duda somos del Sporting de Gijón». A lo que añadió que necesita más apuesta por la cantera para lograr la estabilidad: «¿Qué le falta? Más Mareo».

Uría también dejó una anécdota en clave sportinguista por la propuesta rechazada por Iñaki Tejada, que prolongó su carrera con el Sporting en cuerpos técnicos clave como el de Manolo Preciado y el Abelardo Fernández: «La llamada la recuerdo como si fuera hoy: "Uri, he decidido ir a entrenar afuera y tengo la opción de ir al ……(un equipo que no era el Recreativo). Voy a hablar con Iñaki (su segundo en el Sporting). Si él no viene, ¿te vienes tú?". A los pocos días me llamo para decirme que Iñaki había decidido seguir en el Sporting y que el equipo había cambiado, que nos íbamos al Recre. Y hasta hoy».

