Bogdan se veía fuera del Sporting



La Voz de Asturias La Voz

20/04/2020 18:41 h

Bogdan Milovanov, lateral del Real Sporting de Gijón, apura la fase final de su recuperación mientras espera el regreso a los entrenamientos sobre el verde. El joven futbolista ucraniano ha concedido una entrevista a UA-Football, medio de su país, en la que ha analizado su momento actual en las filas rojiblancas. Estas fueron algunas de sus declaraciones:

"Creo que este es el cumpleaños más inusual en mi vida, pero en realidad no me molesta. Ya habrá tiempo para celebrar con los amigos y compañeros, y ahora estoy celebrando con mi novia. Lo más importante es que la epidemia termine pronto y las personas dejen de enfermarse"

"Me estoy recuperando de la fractura metatarsiana, así que todavía tengo la oportunidad de jugar esta temporada. En España todos esperan que para fines de mayo se recupere definitivamente la competición. Aunque es cierto que lo más probable es que tengamos que jugar sin espectadores".

"Todos los días, todos los jugadores del equipo reciben una tarea de los entrenadores, incluido yo. En mi casa tengo una bicicleta estática y una cinta de correr, realizo todos los ejercicios. Creo que en mayo ya voy a poder entrenar con la pelota. Hasta ahora, todos los jugadores estamos trabajando individualmente, pero en unas pocas semanas los entrenamientos pueden dar comienzo en grupos reducios"

"Ha llegado un punto de inflexión en mi carrera. Al comienzo del año, de alguna manera, ya pensaba que al final de la temporada debería intentar buscar otro club. Estaba jugando en el Sporting B, pero todo ha cambiado con la llegada del nuevo entrenador. Cuando me llamaron a una de las sesiones de entrenamiento del primer equipo fue una gran sorpresa para mí. Al día siguiente me dice: "Prepárate para el juego" y el día del partido: "Eres parte del once".

"Mi debut, en general, no estuvo mal. Es importante que en el primer partido, contra el Elche, ganamos 1-0. Quizás todo no me salió perfecto, pero el entrenador me apoyó desde el primer día, incitándome. Veo que creen en mí, y para cualquier jugador de fútbol, esto siempre es muy importante. Además, el equipo subió de la parte baja de la clasificación al octavo lugar, tenemos la zona de playoffs para ascender a tiro de piedra. Vamos a competir por ello. Creo que un club y una ciudad así merecen el ascenso a la Primera división. Tienen historia, un hermoso estadio y seguidores maravillosos"

"Los requisitos de Djukic no son muy diferentes del fútbol que juego con la selección. El hecho es que la experiencia de jugar para el equipo juvenil de Ucrania me ayudó mucho. Djukic también quiere que los laterales ocupen posiciones altas y aparezcan en ataque, son movimientos similares a los que me pide Ruslan Rotan. (seleccionador)"

"Como en la slección, en Gijón filmamos nuestras sesiones de entrenamiento, y luego se analizan las acciones de los jugadores, nos señalan los errores. Djukic también presta mucha atención a las tácticas. El día después del partido, no importa cuándo termine, ya tenemos un análisis completo del partido. Incluso ahora, en cuarentena, varios cortes de nuestras acciones son enviadas a los jugadores"

"Agradezco que el entrenador me apoye y se preocupe. Me llama y pregunta cómo me voy encontrando. También los representantes de la selección están siempre en contacto. Me gustaría que todo esto terminara pronto, y que la gente pueda volver a sus vidas anteriores. Ya quiero jugar al fútbol".

