Los futbolistas aceptan volver cuando indique Sanidad

La Voz de Asturias La Voz

22/04/2020 13:07 h

Los jugadores de LaLiga Santander y SmartBank dan prioridad a la salud y regresarán a los entrenamientos cuando lo autorice el ministerio de Sanidad, así como expresaron su «gran preocupación» ante las condiciones sanitarias que se encuentren cuando vuelvan a la actividad tras el parón por la crisis del coronavirus.

Así se lo manifestaron los capitanes y jugadores profesionales al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, en la reunión telemática que mantuvieron hasta última hora de este martes, informan fuentes del sindicato.

La jugadores expresaron su «unión absoluta» en que la salud es la «cuestión fundamental» ante un eventual retorno a la competición, y reiteraron que debe ser el ministerio de Sanidad el que dé luz verde de forma «definitiva» para volver a la actividad, aunque aún no se plantean una fecha concreta.

Asimismo, los futbolistas anunciaron que trasladarán sus preocupaciones tanto a Sanidad como al Consejo Superior de Deportes (CSD), cuya presidenta, Irene Lozano, propició un acuerdo entre LaLiga y la RFEF para ese posible retorno, y entienden que «su palabra debe ser escuchada en todo momento».

Los aspectos jurídicos relacionados con esta crisis sanitaria y económica provocada por la expansión de la COVID-19 también preocupan a los jugadores de Primera y Segunda División, que se mostraron contrarios a que se recuperen las concentraciones en estas primeras semanas para proteger su salud y la de sus familiares.

Declaraciones de Vizcaíno, presidente del Cádiz, ante las declaraciones de Fali

"Es un chaval muy comprometido, como persona lo entiendo, como futbolista no. Es humano tener miedo y hay que arroparlo, como futbolista tendrá que hacer lo que le manden"

"El mundo no se puede parar, por un tema vital, tenemos el mismo derecho y obligación que un empleado de correos, de una tienda de alimentos,..."

"El sector del fútbol va a estar cubierto incluso de más e injustamente"

"Si la solución es parar hasta que no haya vacuna...Hay enfermedades que tienen 40 años sin vacuna"

"Los jugadores del Cádiz están mentalizados, quieren volver a entrenar y a competir"

Declaraciones de la presidenta del CSD en El Larguero

“Entiendo que haya futbolistas que tengan miedo de volver a jugar. Volver a la nueva normalidad va a tener su dificultad. Pero tomaremos todas las medidas sanitarias necesarias, en los protocolos está contemplado el uso de tests aún sabiendo que el riesgo 0 no existe”

Declaraciones del capitán del Albacete, Sergio Sánchez, en su perfiles sociales

"Garantizar el 0% de riesgo para volver a jugar es imposible. Incluso, encerrado en casa no tienes ese porcentaje garantizado, pero creo que AFE, LaLiga y el CSD van a minimizar al máximo todos los riesgos. Creo que muchos trabajadores, hoy en las calles no tienen ese 0% de riesgo garantizado y ahí están. ¿Debemos ser cautos? SÍ, pero también responsables en llevar a cabo todas las medidas para asegurar el mínimo riesgo de contagio, pero también responsable con nuestro trabajo y con las muchas personas que dependen de que volvamos a jugar, ya que si no se quedarán sin trabajo y sin dinero por no jugar. Muchísima gente vive gracias al fútbol, excluyendo al propio futbolista, que en gran parte podemos vivir sin jugar un año, económicamente hablando. El futbolista debe pensar en utilleros, gente de oficina, periodistas deportivos, jardineros, catering, marcas que apuestan por los clubes. Hay que ser empáticos y no debemos ser egoístas. Mi humilde opinión, expresa en redes sociales"

Declaraciones de Paco Jémez en El Larguero

“La sensación que tengo es que nosotros estamos deseando poder jugar al fútbol y acabar la temporada y no creo que ni un solo jugador no quisiera. Las prisas son malas consejeras, no te llegan casi nunca a ningún sitio bueno. El caso es que cuando arranquemos, lo hagamos con ciertas garantías de que vamos a poder acabar”

“Hay que ser muy sensible con este tema, hay gente que ha muerto y gente que se está jugando la vida cada día y no tienen test, ¿y a nosotros nos quieren hacer uno cada tres días? Mira, pues si hay tests suficientes, perfecto, que nos hagan uno cada hora si quieren, pero si no hay test, ¿cómo vamos a ser tan insensatos y tan fríos de que nos lo hagan a nosotros con la gente que los necesitan? Si no hay tests para los que más lo necesitan, ¿cómo los vamos a usar nosotros?".

“Hay que entender que después de todo el tiempo que llevamos aquí en casa nos cojan y nos metan en un hotel pues no es del agrado de nadie. Pero ante una situación extraordinaria, habrá que acometer soluciones extraordinarias”.

Declaraciones de Adrián, futbolista del Málaga, en Canal Sur:

"Yo no lo veo tan precipitado porque van a volver a trabajar otras personas en otros muchos sectores que creo que no tienen el protocolo, o al menos el borrador del protocolo que tenemos con tantas medidas. Están mucho más expuestos. He visto a algún compañero hablar sobre eso. Y no nos fijamos tanto por ejemplo en la gente que trabaja en la obra. U otras personas que empezarán a trabajar el día 4 de mayo con esas medidas de protección que se requieren"

Declaraciones de Dani Mallo, delegado de AFE y exportero del Deportivo

Dani Mallo, exportero del RC Deportivo, delegado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y técnico de guardametas en las categorías inferiores del club gallego, ha afirmado que «la única solución» en el caso de que no se pueda retomar el campeonato de Liga es «anular la temporada» porque sería justo con todos los equipos.

«Si no se puede acabar, la única solución justa es anular la temporada. Cualquier otra decisión puede perjudicar a unos y beneficiar a otros», explicó en una rueda de prensa telemática.

El exguardameta afirmó que «lo importante» en este momento «es la salud» y, como opinión personal, dijo que sería partidario de «retomar» la competición «siempre que se garantice la salud de jugadores y cuerpo técnico».

«Me parece que el fútbol no es lo prioritario, aunque puede servir a la gente como vía de escape», indicó Mallo.

