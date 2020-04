0

La Voz de Asturias

25/04/2020 15:49 h

Los tres exjugadores del Real Sporting de Gijón, Rafel Sastre, David Bauzá y Pablo Álvarez, que compartieron tres temporadas de vestuario en El Molinón, recuerdan con Juan Ahuja en La Hora Rojiblanca su etapa de rojiblancos, el año del "casi ascenso", los métodos de Marcelino García, el partido de Eibar con Rodado Rodríguez y otras muchas anécdotas de aquellas temporadas.

La polémica de Eibar

Sastre: "Rodado pita ahora a benjamines, me lo crucé un día y me contó algo de que su hijo es futbolista. Queremos culpar lo de ese año a Eibar y Rodado, se perdió luego contra Tenerife y ahí se fue todo"

Bauzá: "A mi solo me han expulsado ese año, 2 penaltis en contra, le protesto al árbitro, me saca tarjeta y después otra por una falta. En ese partido dejamos de depender de nosotros mismos y estábamos un poco desquiciados"

Pablo Álvarez: "No tengo sensación de que nos hayan quitado el ascenso, simplemente no se logró. Era un equipo de mucha intensidad, estuve estos días viendo esos partidos de ese año. Se llegó justos de fuerzas y de gente. Otros equipos con más callo como el Levante y el Getafe sumaron mucho al final. Lo vimos muy cerca y quedaba mucho. El partido de Eibar fue muy extraño y el árbitro lo hizo mal, pero no lo achaco"

El recuerdo de Marcelino

Bauzá: "Marcelino tenía mucho carácter, llegó desde el filial y nos puso rectos, fue el mejor entrenador que he tenido, del que más he aprendido. Era muy intenso todo"

Pablo: "Marcelino es el mejor entrenador que he tenido. Marcelino venía de dos años malos con el filial, pero fue una apuesta del club. Era un equipo joven y no se logró el objetivo. Para mí es una espina haber jugado en el Sporting y no lograr un ascenso o haber jugado en Primera"

Sastre: "Como entrenador me quedo con Marcelino, era un mundo aparte. Cuando acababa el entrenamiento deseaba que llegase el siguiente. Esos años con Marcelino fueron los que más disfruté. Es verdad que el ascenso lo logré con Preciado, que era un gran entrenador. Intentaba entrenar fuerte y exigirme al máximo, si tenía que ir días libres iba o me quedaba horas extra. Tuve mucha suerte con las lesiones, solo tuve problemas musculares en la última temporada, creo que fue más por la tensión del embarazo de mi mujer que por otra cosa. Muchas veces me meto en Facebook y sitios así, y veo que la afición se acuerda de mí, aunque estoy fuera del fútbol"

La etapa de Pablo Álvarez en Nueva York

"Fue un año inolvidable con Villa en Nueva York, fue como volver a empezar otra vez, el club era impresionante con unas instalaciones como nunca había tenido. Somos muy amigos y pude conocer a Pirlo y a Lampard. Además aprendí a hablar inglés, no es como el de aquí (risas). Estoy colaborando con LaLiga en proyectos internacionales gracias a eso. Allí la gente respeta mucho a los famosos, es raro que los pare"

Repaso a la temporada del Sporting

Sastre: "La temporada del Sporting es un poco irregular, no solo este año. Ahora va a hacer falta una pretempoarda de 3 semanas para ponerte medianamente bien. Un equipo como el Sporting no está adaptado a los esfuerzos de jugar cada 3 días, puede hacer rotaciones pero...lo que sí es verdad es que todos estarán en esa situación. El año pasado estuve en Asturias, pero no tengo relación con el fútbol"

Pablo: "La apuesta por la cantera es entre comillas, José Alberto no ha tenido suerte pero se ganó la oportunidad. El Sporting es irregular porque la categoría es complicada y no tenemos una de las mejores plantillas bajo mi punto de vista. Durante la temporada no era muy optimista. Un futbolista aguanta jugar cada 3 días, pero hay plantillas más acostumbradas o más largas, hay que adaptarse todos y rotar más"

Bauzá: "Un club como el Sporting es para estar arriba y cuando te metes abajo es complicado de gestionar, ya nos pasó en nuestra etapa también"