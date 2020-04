Meré y Álex Pérez marcan el camino del Sporting

0

24/04/2020 14:30 h

El Real Sporting de Gijón y todos los clubes de LaLiga ya están informados del protocolo de actuación de cara a la vuelta a los entrenamientos con el objetivo de retomar el fútbol a puerta cerrada y poder finalizar la competición.

Teniendo como base la documentación presentada a los clubes, los pormenores del plan tienen tres fechas clave: el día en el que se realizarán los primeros test, marcado inicialmente el 29 de abril en el caso de los rojiblancos, aunque la fecha podría desplazarse más cerca en el calendario al 11 de mayo, que es cuando está previsto que se inicien los entrenamientos individuales; y el 5, 6 o 7 de junio, fin de semana en el que LaLiga desea que dé comienzo la competición. Un plan que, obviamente, queda supeditado a lo que indiquen las autoridades sanitarias y que podría verse postergado una o dos semanas, dependiendo de la desescalada decretada por el Gobierno.

Reinicio de los entrenamientos

El objetivo pasa por empezar la pretemporada el 11 de mayo con trabajo individualizado. Según la intención de LaLiga, la pretemporada posterior al confinamiento de todos los clubes de Primera y Segunda División constará de dos semanas.

Durante este período, el número de personas que puedan acceder a la ciudad deportiva será restringido y los clubes deberán realizar un calendario de entrada y salida a las instalaciones. La llegada debe producirse con quince minutos de diferencia entre cada futbolista para que no haya coincidencia. Además, solo podrán ejercitarse seis jugadores en cada campo al mismo tiempo con una distancia lo suficientemente importante para evitar cualquier riesgo.

Desde el momento de llegar a las instalaciones han de portar mascarilla y guantes hasta que salten al campo. En ese instante, siempre que sea posible, se recomienda el uso de protección en las manos.

Los deportistas no podrán cambiar de vehículo

La semana previa al primer entrenamiento, cada jugador recibirá en su domicilio una bolsa biodegradable con la ropa que deberá trabajar en esa sesión inicial. Deberá acudir con ella puesta al recinto deportivo y abandonar el mismo de idéntica manera. Eso sí, al salir, recibirá una nueva bolsa con la ropa del día siguiente.

La ducha la realizará cada jugador en su domicilio y allí guardará la ropa utilizada en otra bolsa, que un día después devolverá para que sea lavada. Los futbolistas deberán acudir a los entrenamientos en el mismo vehículo cada día para minimizar las posibilidades de contagio. Si alguno no tiene coche o permiso de circulación, el club pondrá a su disposición uno con conductor, que salvo excepciones deberá ser cada día el mismo.

Del mismo modo, deberán pernoctar en su domicilio al que no acudirá más gente que la que haya convivido con ellos durante las últimas semanas.

Rutinas de forma telemática

Aunque está autorizado que en las sesiones preparatorias haya miembros del cuerpo técnico (el entrenador y un reducido número de colaboradores), estos deben interactuar con los futbolistas lo menos posible. Para ello, cada día harán llegar vía telemática el plan de trabajo para la jornada siguiente. De este modo, cada jugador tendrá claro qué hacer antes de llegar a la ciudad deportiva.

Evitar los gimnasios

No es una orden estricta, pero sí una recomendación de importante cumplimiento. Los jugadores deberán evitar acudir a los gimnasios. LaLiga prefiere que los clubes saquen al exterior cualquier maquinaria o utensilios con los que han de ejercitarse los profesionales. Tras el uso de cada uno de ellos, debe procederse a su correcta desinfección.

Comida a domicilio durante las dos semanas de esta fase

Esta primera fase de entrenamientos durará dos semanas. El máximo de jugadores recomendados en las instalaciones será 12 y el contacto entre ambos se eliminará. En cuanto a la alimentación, los clubes han de facilitar a sus profesionales comida a domicilio para evitar que estos tengan que salir a la calle a comprar.

Banco de pruebas, la Bundesliga

Dos exrojiblancos, los defensas Jorge Meré y Álex Pérez, marcan el camino que llevará el regreso a los entrenamientos de los hombres dirigidos por Miroslav Djukic, ambos explicaban la dinámica de trabajo puesta en marcha en la competición alemana en los micrófonos de Radio Marca Asturias.

Jorge Meré, jugador del Colonia

"Ya estamos entrenando, hasta ahora lo hacíamos en tres grupos de 8 futbolistas y ahora ya lo hacemos en dos grupos, con más gente entrenando juntos. La situación está mucho mejor, volver a entrenar con balón es un privilegio vista la situación. Se está especulando mucho, no se sabe de manera oficial, pero la idea de la liga alemana es empezar el 9 de mayo la competición, todavía no es oficial. El equipo está esperando la decisión de la Bundesliga para saber cuando podemos empezar a entrenar con normalidad, sin grupos reducidos"

"Por el momento no nos podemos duchar después de los entrenamientos en el vestuario, vamos a casa a ducharnos. Cada cinco minutos prácticamente nos echamos los geles desinfectantes, dejamos una distancia de 2 metros con el compañero, intentando siempre controlar que no tengamos contactos directos. No hacemos partidillos, no hay contacto. Trabajamos más temas físicos, técnicos, pero sin duelos ni contacto directo con compañeros"

"Todo el mundo tiene un poco de miedo y respeto. Nunca sabes qué puede pasar, cómo te puede venir el virus y cómo va a reaccionar tu cuerpo si te contagias. Somos profesionales y tenemos que achacar lo que nos manden, pero está claro que hay que tener respeto en esta situación".

Álex Pérez, jugador del Arminia

"Hasta inicios de esta semana hemos mantenido mucho el tema de las distancias, ahora entrenamos en grupos de 8. Es cierto que seguimos manteniendo las distancias, pero sí que tenemos algo más de contacto. Una vez que se reuna la liga, darán las nuevas normas y ahí, quizás podamos entrenar con total normalidad"

"Tenemos completamente cerrada la ciudad deportiva, simplemente tenemos acceso a los campos. Vamos vestidos desde casa y después del entrenamiento, también nos duchamos en nuestros domicilios. Cuando llegamos a los entrenamientos nos toman la temperatura, los grupos están organizados desde el día anterior. Llegamos, entrenamos y nos marchamos que llega el siguiente grupo"

"Me siento seguro con las medidas que se están tomando. No es miedo, sí el respeto que debemos tener todos"

"Es posible que seamos un espejo a seguir para el resto de ligas europeas. Ante esta dificultad que estamos teniendo, que es cierto que hemos perdido mucho ritmo de competición, pienso que es algo que afectará a todos los equipos. Los rivales están igual, se trata de en estos días recuperar lo antes posible ese ritmo de competición, sabiendo que el equipo rival también está con ese problema"

"No tengo la sensación de que aquí los jugadores se estén negando o que no tengan ganas de volver a competir. En nuestra situación, nos quedan 9 partidos, vamos líderes, tenemos un objetivo muy bonito por alcanzar y el equipo está deseando que llegue el momento de volver a competir".

