Tebas promete ascensos y descensos en Segunda



La Voz de Asturias La Voz

24/04/2020 23:42 h

Javier Tebas, presidente de LaLiga, deslizó este viernes, por primera vez desde que se inició la pandemia que detuvo la competición, la posibilidad de que haya descensos en Primera y Segunda aunque no se finalice el campeonato. «No va a haber ampliación de categorías en el fútbol profesional (Primera y Segunda División), porque sería un perjuicio para todos. Estoy convencido de que no habrá ampliación de categorías, y mucho menos en la Liga Santander, igual que estoy seguro de que habrá descensos», aseguró este viernes el presidente de LaLiga, Javier Tebas. «La temporada terminará el 31 de julio, previsiblemente», apuntó Tebas, sin saber aún si el campeonato podrá reanudarse o no a puerta cerrada, a expensas siempre de las órdenes del Ministerio de Sanidad, que permitirá que pueda regresar el fútbol o, en caso contrario, tenga que cancelarse la competición de forma definitiva.

«Para volver tenemos que tener la autorización de la autoridad sanitaria, pero nuestra obligación es tener todo preparado para cuando se vuelva no se parta de cero», recordó el máximo dirigente de la patronal de clubes, que insiste en que ni la UEFA ni LaLiga se plantean hoy en día que no termine la competición. «La UEFA ha dado de plazo a las ligas nacionales hasta el 27 de mayo», recordó durante una videoconferencia organizada por el club de marketing ADEA. «Hasta el 31 de julio seguro que vamos a poder jugar e incluso podemos alargar a después los campeonatos, tanto en Primera como en Segunda. Me quita tanto el sueño cuándo va a poder terminar esta temporada como empezar la siguiente», reconoció, «convencido de que se van a acabar las competiciones y las selecciones podrán ir a la Eurocopa en 2021».

Una próxima temporada atípica

El presidente de LaLiga reconoció que la próxima campaña estará marcada por los topes salariales y menos fichajes que de costumbre, dentro de una crisis económica que será mayor o menor en función de que se disputen los partidos que restan de la presente temporada.

Así como asumió que será complicado volver a abrir los estadios hasta el 2021.

Calendario del Real Sporting de Gijón

Deportivo (f)

Alcorcón (f)

Oviedo (c)

Rayo (f)

Lugo (c)

Almería (f)

Girona (c)

Albacete (f)

Málaga (c)

Extremadura (f)

Huesca (c)

Clasificación de Segunda división

equipo puntos partidos

Cádiz CF 56 31 Real Zaragoza 55 31 UD Almería 50 31 SD Huesca 50 31 Girona FC 47 31 Elche CF 46 31 CD Mirandés 42 31 Real Sporting de Gijón 41 31 AD Alcorcón 41 31 SD Ponferradina 40 31 Rayo Vallecano de Madrid 40 30 CD Tenerife 39 31 CF Fuenlabrada 39 31 Málaga CF 38 31 UD Las Palmas 38 31 CD Numancia de Soria 38 31 Real Oviedo 35 31 Albacete Balompié 35 30 RC Deportivo de La Coruña 35 31 CD Lugo 34 31 Extremadura UD 31 31 Real Racing Club 28 31

