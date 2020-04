Miñambres: «La directiva del Sporting prefería el dinero de mi traspaso»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

29/04/2020 23:11 h

Felipe Miñambres concedió una entrevista a La Hora de Broti, programa de Radio Marca Asturias presentado por Brotons y con David Acebal, redactor de Sporting1905, como colaborador durante todos los miércoles de desde las 19:00 en la APP, así como el dial 105.0 de Oviedo y en Gijón desde el 101.7.

El ex del Real Sporting de Gijón en su etapa como jugador, actual director deportivo del Celta, realizó las siguientes declaraciones desde el minuto 10:

"Llegará un momento en el que nos lleguen los test del coronavirus, pero primero será para médicos, enfermeros, personas que lo necesitan más que cualquier otro"

"El Tenerife pagó mi cláusula, yo me hubiese quedado en el Sporting por bastante menos dinero, estaba muy contento en Gijón, venía de hacer 9 goles, la gente me quería, cuando estás bien en un sitio para qué irse fuera. Pero tenía un contrato de los más bajos, el estándar más bajo al llegar desde el filial y la directiva del Sporting prefirió el dinero de mi traspaso, lo necesitaban y venían jugadores como Luis Enrique, Manjarin,...Al ver que no llegaba a un acuerdo, que yo por la mitad de lo que ofrecían en Tenerife me habría quedado en el Sporting, pues el Tenerife hizo una apuesta por mí"

"A raíz de eso hubo un cambio en la directiva del Sporting, no siguió el presidente"

"Hay profesiones más importantes que la nuestra y no hay que mirar tanto la situación de dinero o de clasificación. Seguro que se va a volver a jugar a fútbol, yo no entiendo las prisas, los tiempos los marca el coronavirus"

Por otra parte, Felipe Miñambres estuvo ayer explicando junto a Borja Oubiña, y la empresa que les proporciona los informes del big data, los pasos en clave de digitalización de su dirección deportiva en el Celta, cargo al que accedió en lugar de Miguel Torrecilla, actual dirigente rojiblanco. El club gallego utiliza dichas herramientas para el ojeo de futbolistas, así como para mejorar el rendimiento de sus propios jugadores.

Los 5 mejores extremos derechos del Sporting en el siglo XXI

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.