Ex Sporting: Halilovic responde a la opinión de Saric

La Voz de Asturias D.A.

30/04/2020 23:29 h

Con el final de la Liga en Holanda y a la espera de resolver su futuro inmediato, Alen Halilovic, exjugador del Real Sporting de Gijón, ha hecho balance de su temporada en el Heerenveen en la prensa de su país, momento que ha aprovechado para responder a las palabras de Daniel Saric en la entrevista concedida recientemente a La Voz de Asturias.

Debido al coronavirus los Países Bajos tomaban la decisión de echar la persiana a su campeonato de fútbol nueve jornadas antes del final, justo cuando el ex futbolista rojiblanco comenzaba a recuperar sensaciones y a afianzarse en el once titular del Heerenveen, sumando un gol y dos asistencias en los tres últimos duelos. «Estuve en el equipo del mes en la liga, haciendo buenos partidos. Lamento que todo se detuviera cuando comencé a jugar» , declaraba el futbolista de 23 años en una entrevista telefónica con la agencia de noticias Hina.

Cuando salió del campo el 7 de marzo en el minuto 72 contra el líder Ajax, no tenía idea de que podría haber estado usando la camiseta azul y blanca del club por última vez. «Primero nos dijeron que tendríamos que entrenar en casa, hasta que aprobaran que continuaríamos normalmente. Nos ejercitamos en las casas de acuerdo con el programa que el club nos había establecido y estábamos esperando una decisión. Esperábamos que el campeonato continuara», dijo Halilovic.

Pero llegó el punto final del campeonato, sin declarar ganador, y con el club del croata en la décima plaza. «A algunos clubes les conviene y a otros no, pero si deciden hacerlo, todos tenemos que aceptarlo. Lo más importante es la salud», apuntaba el exrojiblanco, que cierra su etapa neerlandesa con 20 encuentros disputados en una nueva cesión en su carrera.

Halilovic, que pertenece al Milán, reconocía sus opciones en el pasado mercado invernal en el que tuvo contactos con el Espanyol, el Betis y el Levante. «Era una opción regresar a España pero no quería volver a cambiar de club, quería pelear por un puesto en Heerenveen y logré hacerlo. Me alegra ser paciente. He estado esperando mi oportunidad, y durante el último mes he demostrado que puedo. Es una buena escuela para el futuro», declaraba antes de pensar en el regreso a Milán.

«Todavía estoy esperando acontecimientos en Italia. Veremos cuáles son sus deseos y cuáles serán las reglas a partir de ahora, por lo que todavía no sé dónde continuaré entrenando. Mi préstamo es hasta el 30 de junio, así que debería entrenar aquí hasta el final del contrato, aunque el campeonato haya terminado», apuntaba antes de referirse al nuevo panorama que se avecina en el Milan, tras la salida Zvonimir Boban, director de fútbol del conjunto 'rossonero'. «Boban siempre me ayudó y estuvo de mi lado. Lamento que se haya ido, pero no quiero entrar en las decisiones del club. Todavía estoy en contacto con él porque siempre está dispuesto a dar consejos», señalaba el croata.

Finalmente, Halilovic se refería a las palabras de Daniel Saric en La Voz de Asturias que apuntaba, «Alen es un talento extraordinario, desde chico le he visto hacer cosas increíbles, pero arrastra un hándicap que debe tratar de cambiar, tiene un problema con la fase defensiva del juego. Hoy en día no hay jugador que se pueda permitir desengancharse a la hora del trabajo para el equipo en el aspecto defensivo. Él juega para el ataque y en estos niveles no puedes jugar sólo en un sentido. Si puedes marcar 30 goles igual sí, pero eso sólo lo hace Messi. Es un gran chico, pero el tema defensivo es su problema».

La perla croata replicaba a su compatriota con el que comparte pasado en el Sporting. «Creo que estoy siendo muy criticado por todo tipo de supuestos expertos que jugaron menos que yo en España. No es justo decir que un jugador que ha hecho 80 apariciones en la liga española a la edad de 22 años no participa en la faceta defensiva. Si no jugara en defensa, entonces no habría sumado ese número de partidos en Primera división», respondía Halilovic, que finalizaba su intervención señalando su próximo objetivo, «regresar a Milán e intentar demostrar que puedo jugar, y si no me ven allí, intentaré encontrar la solución adecuada para mi futuro» concluía.

