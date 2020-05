Djukic: «De reojo miramos al Sporting - Oviedo»

0

La Voz de Asturias D.A.

01/05/2020 19:38 h

Miroslav Djukic, técnico del Real Sporting de Gijón ha participado en una Mesa redonda organizada por el Comité Asturiano de Entrenadores y transmitida por el canal de Youtube de la Real Federación Asturiana de Fútbol. La charla, moderada por el periodista José Ramón Rodríguez y la presencia de Juan José Corujo, presidente del Comité de entrenadores de Asturias, permitía al entrenador serbio compartir charla con José Ángel Ziganda, técnico del Real Oviedo.

La charla ha servido para conocer algunos aspectos de la metodología de trabajo de ambos técnicos y para repasar la actualidad de ambos equipos en la fase final del periodo sin actividad provocado por la Covid-19. Estas fueron las declaraciones del entrenador rojiblanco.

"A nadie nos gusta estar en casa, pero sabemos que es importante cumplir las reglas. Vamos intentando hacer cosas para que se haga más ameno y mientras llega el momento de la salida a la calle y a los campos de fútbol", comentaba Djukic sobre la situación actual.

Cuestionado por el reinicio del trabajo en Mareo, el serbio reconocía desconocer aún los pasos a seguir. "Estamos a la espera, ahora que ya tenemos el visto bueno para empezar los entrenamientos, de que nos digan las pautas para hacer los test del coronavirus y de cuándo podremos comenzar el trabajo".

El serbio reconocía la importancia del trabajo psicológico para superar el temor de los futbolistas, "Hay que ir poco a poco perdiendo el miedo, vemos declaraciones de algunos jugadores, que hay que esperar a tener más garantías. Lo más importante es ir empezando e ir liberándose de esos miedos".

El entrenador rojiblanco evitaba valorar el protocolo establecido por LaLiga para el regreso al trabajo. "Es el que hay y el mismo para todos así que hay que ir adaptándose y acoplándose para llegar de la mejor manera posible a los partidos". Una vuelta que tiene el riesgo de las lesiones muy presente. "Hay que tener precauciones, ir poco a poco. Los futbolistas tienen que adaptarse de nuevo a la hierba. Quedan pocas jornadas y si llegan las lesiones es un contratiempo muy grande. He hablado con el preparador físico que en estas condiciones, es mejor que nos quedamos cortos y que a través de los partidos vayamos entrando en forma".

Cuestionado por la posibilidad de contar con el refresco de los jugadores del filial, el serbio apuntaba, "No va a tener mucha importancia porque no van a entrenar. No podremos utilizar nada más que a los que estén en la lista inicial". Djukic se mostraba partidario de la posibilidad de realizar cinco sustituciones por encuentro. "Lo veo bien, todo lo que sea repartir el esfuerzo es idóneo. Creo que sería bueno, podrías involucrar a más jugadores, se sentirían con más posibilidades de jugar, me parecería perfecto", señalaba.

El técnico también valoraba el nuevo panorama de los estadios sin público. "Es un contratiempo importante, no le agrada a nadie, pero en este momento lo más importante es acabar la temporada, para que tengamos una liga justa. Es demasiado riesgo hacerlo con público, aunque es algo que no nos agrada".

Sobre el objtivo del final de temporada Djukic apuntaba que, "estamos con todas las posibilidades. Prefiero pensar en ir partido a partido y la competición nos dirá qué somos capaces de hacer. He venido a un club grande que no está en las posiciones que deseamos y mi obligación es mirar siempre hacia arriba".

La presencia del 'Cuco' Ziganda daba pie a poner sobre la mesa el derbi asturiano, tercer duelo que tendrán que afrontar ambos conjuntos cuando se reinicie la competición. Djuka admitía que, "de reojo todos miramos y hablamos sobre el derbi. No lo he vivido aún, pero notas que la gente lo vive mucho y es un partido muy importante. Sabemos que se jugará sin público y no nos gusta. Será muy duro, difícil y disputado, pero vamos preparándolo", concluía.

