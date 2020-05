Sarmiento explica la oferta millonaria del Sporting por su fichaje

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

02/05/2020 00:36 h

En el verano de 2009 el Real Sporting de Gijón afrontaba su segunda temporada consecutiva en Primera división. Los rojiblancos, con Manolo Preciado al frente del banquillo se reforzaban con las llegadas de nombres como Juan Pablo, Gregory, De las Cuevas o Rivera, pero no conseguían el fichaje de uno de sus objetivos, Brian Sarmiento. El argentino ha recordado las negociaciones frustradas con la entidad de Mareo en una charla en TNTSports.

El futbolista argentino, actualmente en las filas del All Boys de su país, repasaba con todo lujo de detalles la posibilidad de haber vestido de rojiblanco, tras haber sido uno de los protagonistas del sorprendente ascenso a Primera división del Xerez en la temporada 08/09. Este fue su relato:

"Me viene a comprar el Sporting de Gijón después de ese año en Xerez, yo tenía otro año más de préstamo en el equipo y el Racing de Santander paga una cláusula de 350 mil euros para que vuelva. Estábamos de pretemporada en Alemania y me llama el presidente del Sporting para decirme: 'Brian, le mandamos ya dos ofertas al Racing y no quieren aceptar. El técnico, el refuerzo que pide eres tú, así que te llamamos directamente para ver si puedes hacer algo'. Le contesto, no me dijo nada el presidente. Me dice: 'Sí, ofrecimos 2,5 millones primero, después 3,5 millones y no aceptaron. Piden 5 y nosotros ahí no llegamos'. ¿A mi qué me va a dar? le digo. Me ofreció un contrato de 6 años y una fortuna. Ya le llamo al presidente, contesto".

"Ahí le llamo a Pernía, presidente del Racing. 'Me enteré que hicieron una oferta por mi, quiero que me vendas'. Me dice que no, que acaban de pagar para repescarme. Insisto y al día siguiente viaja a Alemania para vernos. Llega con un nuevo contrato para romper el que teníamos y hacer uno nuevo para quedarme. En ese momento, el presidente se sienta conmigo y me pasa un llamado de Jorge Valdano, que en ese momento estaba en el Real Madrid. Y me dice: 'Brian, como trajimos a Ezequiel Garay, quiero que el próximo seas vos. Rompela esta temporada en el Santander y yo te traigo a vos'. Y me quedé para romperla en el Racing.

"Termina la pretemporada y el técnico se manda la cagada de decir: 'Acá va a jugar el que esté mejor, no importa si jugaron en el Madrid', lo decía por Pedro Munitis, lo iba a sacar para que juegue yo. Ahí empezó una locura, porque le debían guita y él no quería ser suplente mío", relata Sarmiento.

"Un par de días después, me entero que el Racing de Santander llegó a un acuerdo con el Girona por mí. Me enteré por la tele que me iba a préstamo a un equipo de segunda. Lo llamo al técnico y le digo: 'Sos un hijo de puta, te voy a matar, no me voy, no me quisiste vender al Sporting de Gijón...'. Y bueno, me dijo que me tenía que ir. Para mí ese fue un click muy grande que me mató. Después de eso volví a Argentina y le dije a mi papá que no quería jugar más, no entendía cómo los dirigentes manejaban el fútbol", concluyó.

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.