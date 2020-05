El Sporting B no jugará más y se salva del descenso

0

La Voz de Asturias

07/05/2020 00:53 h

El filial del Real Sporting de Gijón ya piensa en la próxima temporada. La RFEF se ha reunido este miércoles telemáticamente con las territoriales para decidir definitivamente la hoja de ruta que se seguirá para terminar la temporada en Segunda B y Tercera división.

La Federación finalmente ha decidido cancelar el fútbol no profesional y continuar adelante con su propuesta de jugar un playoff exprés de ascenso entre los cuatro primeros clasificados de los grupos de ambos categorías, en las que no habrá descensos, por lo que el segundo equipo rojiblanco dirigido por Samuel Baños no tendrá que seguir compitiendo esta campaña. La decisión implica igualmente el fin de la temporada definitivo para los conjuntos juveniles.

La decisión se comunicará mañana a la junta directiva y el viernes se hará oficial después de ser aprobada por la comisión delegada, aunque el desarrollo de los playoff estará condicionado a la evolución de la pandemia de coronavirus y al permiso de las autoridades. Para la temporada 2021-22, sin embargo, la intención de la Federación sí es acometer una reestructuración y crear una nueva categoría entre Segunda y Segunda B, como han demandado varios equipos.

En el caso de que los playoff exprés de ascenso no se pudieran disputar por razones sanitarias, la RFEF ascendería directamente tanto a los equipos que eran líderes de Segunda B como de Tercera división cuando se suspendió la competición.

En la categoría de bronce, los playoff los jugarán los cuatro primeros clasificados de cada uno de cuatro grupos en una sede neutral. Se sortearán dos eliminatorias entre los líderes de los cuatro grupos, ascendiendo los dos ganadores. Los perdedores gozarán de una segunda oportunidad en estos playoff, que se resolverán en tres rondas sin prórrogas ni penaltis en una misma semana. Los segundos clasificados se medirán a los cuartos y habrá duelos entre terceros. De los seis equipos ganadores de estos partidos y de los dos primeros clasificados que pierdan sus "rondas de lideres", saldrán los dos otros ascensos a Segunda división.

En Tercera división el mecanismo para ascender será también con un playoff, pero aquí sí se seguirá un criterio territorial. Solo podrá subir un equipo de cada uno de los 18 grupos y los enfrentamientos serán entre conjuntos de una misma Comunidad.

Los enfrentamientos serán entre los cuatro primeros clasificados de un mismo grupo de la categoría, por lo que ya se pueden conocer las eliminatorias. En total, 18 ascensos. Los líderes jugarán contra los cuartos clasicados del mismo grupo, mientras que segundos y terceros de medirán entre ellos. Los ganadores se enfrentarán entre ellos y el vencedor ascenderá.

