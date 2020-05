Garci: «Fui directivo del Sporting 3 años y pico»

0

07/05/2020 12:56 h

El director de cine español concedió una entrevista a La Hora de Broti, programa de Radio Marca Asturias presentado por Brotons y con David Acebal, redactor de Sporting1905, como colaborador durante todos los miércoles de desde las 19:00 en la APP, así como el dial 105.0 de Oviedo y en Gijón desde el 101.7.

Declaraciones de Garci a partir del minuto 9:

"El verde que más me ha gustado ha sido el de El Molinón, desde que era guaje."

"Fui directivo del Sporting 3 años y pico. Yo sé lo que es una junta directiva, cómo se ficha o no se ficha a alguien. El Sporting para mi, como el Atleti, son mis equipos."

"Este año veo muy difícil el ascenso. Tiene un buen portero, Mariño, un jugador que destaca sobre el resto, Manu García, pero al equipo le falta fuerza, serenidad en los momentos complicados. Al menos han tenido un segundo aire y el horror del descenso se ha alejado, pero no veo que pueda subir este año."

"No tengo ningún mono de salir. Tengo libros, veo películas, la tele, la suerte de tener una casa con jardín, le estoy cogiendo el gusto a estar en casa. También entiendo a la gente que vive en un piso de 40 metros y no tiene la misma fortuna."

"La liga volverá, pero los partidos sin público los oiremos como si fuera un entrenamiento. Va a ser otro tipo de fútbol al que va a ser más difícil acostrumbrarse, le faltará la pasión. El fútbol está muy arraigado en la sociedad, para mucha gente es una vida de repuesto."

"Nunca he tenido redes sociales, móvil. Nunca he conducido un coche, ni en la verbena, porque nunca he tenido."

"Mi padre era de Gijón, nació en el barrio del Humedal, también tengo familia en Oviedo. Creo que soy el único caso en el mundo que he sido nombrado hijo adoptivo por unanimidad en Gijón y en Oviedo. Nunca he entendido eso de que porque seas del Sporting tienes que decir que baje el Oviedo, o al revés. Yo quiero mucho a Asturias. Las cenizas de mi padre están en El Molinón y en la playa de San Lorenzo."

"Yo era un niño y me llevaba mi padre a ver al Sporting. Me acuerdo de Sánchez, Molinuco, Cholo Dindurra, el portero Sión. Eso se te mete, como se te mete la playa de San Lorenzo. Los veranos que llovía y la gente estaba en la playa con lluvia y siempre te decían,' que pena, ayer hizo un día muy guapo', siempre era el día de ayer. Gijón es una ciudad especial, tiene algo, no te creas que hay muchas ciudades así. Envenena un poco."

