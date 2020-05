LaLiga recomendará al Sporting cómo compensar a los abonados

0

09/05/2020 14:46 h

La patronal del fútbol español ha creado una comisión destinada a buscar soluciones legales y con una marcada estrategia de marketing ante la crisis del coronavirus, que provocará la disputa del fútbol a puerta cerrada hasta el 2021, salvo que la medicina ofrezca una solución en los próximos meses. Así lo asegura Javier Tebas entre bastidores.

Las propuestas de LaLiga no serán vinculantes, pero el Sporting suele ver con buenos ojos la adopción de este tipo de ayudas y la intención pasa porque un buen número de conjuntos sigan unos pasos similares, de cara a ofrecer una reacción en bloque ante los aficionados.

No obstante, algunos equipos ya han comenzado a anunciar diversas iniciativas por separado. La Real Sociedad ha devuelto un 20% de sus abonos de temporada, el Atlético de Madrid ha ofrecido un 20% de descuento en la renovación del carnet al interpretar legalmente que no está obligado a seguir los pasos de la entidad vasca, y el presidente Getafe anunció que regalará los asientos de la próxima campaña a sus socios de cara a la liga, no así en la Copa del Rey y la competición europea.

Soluciones para la temporada actual y la siguiente

LaLiga ofrecerá ideas para ambas campañas. Algunas de las primeras propuestas que han lanzado otros conjuntos pasan por crear una camiseta con todos los nombres de los fieles abonados como compensación, devolver el dinero equivalente, ofrecer un bono por el mismo número de partidos en las fechas en las que se reabran los estadios, hacer un descuento en la futura renovación del asiento o negociar con Movistar un abono de televisión para todos los partidos específicos de su club, creando una especie de, por ejemplo, canal Sporting. Menos opciones de llegar a buen puerto tiene el autocine del fútbol, más allá de las medidas sanitarias, que pueden ser diferentes en cada zona de España, un elevado aforo obligaría a compensar de forma notable a los propietarios de los derechos de televisión, al igual que ocurre con la tarifa de los bares, más elevada que la de los hogares al contar con más espectadores. Otra duda se encuentra en cuándo se deben sacar a la venta los nuevos abonos, ya que conjuntos como el Sporting cuentan en sus presupuestos con dicha vía de ingresos por adelantado en el verano, pero actualmente no se conoce a cuántos partidos podrán acudir sus aficionados. En paralelo, también se buscarán posibles soluciones financieras al respecto para evitar tensiones de tesorería.

La devolución del abono de la presente temporada supondría un coste que rondaría el millón de euros en un Sporting con alrededor de 23.000 seguidores con su pase pagado. En ese sentido, también cabe reseñar que no todas las entidades tienen el mismo porcentaje de ingresos presupuestados por esta partida. Por ejemplo, para el Getafe no supone un gran riesgo prometer abonos gratuitos para una virtual segunda vuelta, ya que su principal fuente de ingresos son los derechos de televisión y además se compensaría con el dinero que ya recibió esta temporada por dichos asientos, una cantidad que no devolverá. La previsión de ingresos del Getafe por abonos es de 2 millones en una temporada de Europa League, por los 4,5 millones del Sporting en la categoría de plata.

