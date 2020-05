Segunda oportunidad de Borja López en el Sporting

0

La Voz de Asturias A.V.M.

16/05/2020 13:42 h

La vuelta del fútbol, acompañado de la llegada de Javier Rico a la dirección deportiva del Real Sporting de Gijón, abre un nuevo escenario para Borja López, que regresó a El Molinón con el objetivo de aspirar al rol de central titular, pero fue desapareciendo incluso de las convocatorias con el paso de las semanas.

El nuevo director deportivo sportinguista fue una de las más personas que más apostó y acompañó al zaguero gijonés en sus inicios, cuando Rico ejercía como agente y detectó su potencial como posible futbolista profesional. De modo que el sustituto de Torrecilla puede ayudar a dar con la tecla que reactive al jugador, un fichaje que hasta la fecha no cumplió las expectativas.

Borja López jugó su último encuentro liguero como titular el 9 de noviembre ante el Numancia y desde entonces solo ha disputado 60 minutos, así como fue citado en alrededor del 50% de las jornadas. Una situación que se mantuvo en la etapa final de José Alberto y que no ha variado con Miroslav Djukic, a pesar de que el técnico serbio recibió informes positivos sobre el potencial del zurdo a su llegada a Gijón, así como se insistió en la necesidad de recuperar su mejor nivel.

Desmentidos los bulos sobre problemas extradeportivos

Ante los rumores que circulaban por las redes sociales sobre un posible castigo disciplinario, Djukic comentó lo siguiente en la sala de prensa: "Borja López está trabajando bien, Molinero tiene experiencia y pensaba que hacía falta eso, Borja estaba en el banquillo preparado por si hacia falta, así que no hay ningún problema con Borja".

Unas explicaciones que también secundó y amplió el deportista asturiano

"Me encuentro muy bien, trabajando con ilusión y ganas. No ha sido fácil, cuando te ves fuera y no puedes ayudar al equipo, es complicado. No han sido fáciles estos últimos meses".

"Comentarios que te llegan, sabes lo que se habla en le la calle. Son mentiras, estaba centrado en lo mío sabía que no había mas allá del tema deportivo. El míster no me veía para jugar y no había nada más".

"He hablado con el míster, me dio su punta de vista, lo que quería de mí. Me ha estado apoyando mucho en los entrenamientos y me pedía que esté concentrado y entrenando bien, porque habrá oportunidad para todos".

"La ilusión la sigo teniendo. Soy de aquí y te afectan más las cosas, ves que no llegan los resultados... pero ahora estamos mejor y desde la humildad sería bonito seguir con la racha positiva, que sería bonito para todos".

"A la familia le afecta también lo que se habla fuera. Yo me centro en lo mío, en ser un profesional. No hay que dar más importancia a los comentarios".

Sexto entrenamiento del Sporting

Por otra parte, los jugadores rojiblancos se han entrenado esta mañana en las instalaciones de Mareo.

