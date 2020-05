Ex Sporting: El Rayo de Trejo se planta y no entrena

0

La Voz de Asturias D.A.

18/05/2020 22:15 h

Aguas revuelta en uno de los rivales del Real Sporting de Gijón. La plantilla del Rayo Vallecano no se ha ejercitado este lunes como estaba previsto en la Ciudad Deportiva molesta por la decisión del club de aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a empleados, jugadores y cuerpo técnico. Algo similar a lo que sucedió la semana pasada en el Elche.

Paco Jémez, entrenador del Rayo, sí acudió a la Ciudad Deportiva para dirigir el entrenamiento, pero no los jugadores de la plantilla que se han manifestado a través de un comunicado difundido por AFE, en el que se expone que: los futbolistas no estiman oportuno que el club les aplique un ERTE, cuando desde hace días ya completan una jornada laboral habitual, igual que antes de que se declarara el estado de alarma y que llevan dos meses y medio intentando hablar con Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, pero no han recibido respuesta.

El técnico del Rayo, que ha criticado en numerosas ocasiones la aplicación del ERTE por parte del club, mandó a sus jugadores trabajo para que hicieran en casa y seguir de esta manera una cierta rutina de trabajo físico. Este lunes iba a ser el primer entrenamiento en grupos del conjunto madrileño, que será el cuarto rival de los rojiblancos una vez que se reanude la temporada.

El Sporting ya hace piña

Un paso más. Consumida la etapa de sesiones individuales, momento para el trabajo en grupo. El fútbol español quema plazos y se adentra en la fase 3 de su vírica pretemporada. Mareo, como el restor de ciudades deportivas de Primera y Segunda División, ya hace piña. Con Miroslav Djukic al frente de las operaciones, el Real Sporting de Gijón ya trabaja en grupos de 9 futbolistas y el balón recupera el protagonismo.

Balón sí, contacto no. Arrancó una nueva fase futbolística para la plantilla sportinguista, tercer escalón de la desescalada. El regreso de los entrenos en grupo en España estaba previsto en el Protocolo de Vuelta a los Entrenamientos elaborado por LaLiga y consensuado con el CSD. La posibilidad de avanzar a la siguiente fase de este plan ha sido una de las medidas de flexibilización referidas a la práctica del deporte recogidas en la Orden Ministerial SND/414/2020, de 16 de mayo.

Divididos en 3 grupos y de manera escalonada, los futbolistas rojiblancos se adentraban en una nueva semana de trabajo. Paso inicial por el termómetro, luego gimnasio y salto al verde, calentamiento y toques de balón, ocho jugadores de campo y un portero. La plantilla recupera el tacto con el esférico bajo la supervisión de Djukic, si bien la vuelta a la competición se ve algo más cerca, aún resta camino por recorrer. No hay contacto, no hay disputas, falta el roce.

La primera tanda formada por Christian Joel, Javi Fuego, Carmona, Marc Valiente, Damián Pérez, Álvaro Vázquez, Gaspar Campos, Unai Medina y Hernán Santana, que estuvieron supervisados por el técnico serbio. Media hora después eran Mariño, Molinero, Salvador, Cordero, Aitor García, Djuka, Murilo, Pedro Díaz y Bogdan, los que saltaban al verde. La grupeta final conformada por Javi Benítez, Traver, Nacho Méndez, Babin, Manu García, Pablo Pérez, Gragera, Berto y Borja López.

Tebas y el trabajo en grupo

Javier Tebas, presidente de LaLiga, participab en el programa El Partidazo #VolverEsGanar de Movistar para analizar las novedades en el regreso del fútbol en España.

"La confirmación de los entrenamientos en grupo viene bien para equiparar todos los entrenamientos. Es muy importante que todos tengan las mismas posibilidades de estar igual, no es imprescindible, pero es muy importante, y es de agradecer que se haga así", apuntabaTebas.

Además, se mostraba positivo con la posibilidad de que haya fútbol todos los días: "Es lo que espero. No tendríamos que tener ningún problema para que podamos jugar los lunes en estas once jornadas que nos quedan. Yo espero la sensibilidad de la Federación en este aspecto, porque es muy importante que nosotros podamos dar a todos nuestros operadores nacionales e internacionales, a todos los aficionados del mundo, los máximos días de fútbol, para que todos tengan el menor perjuicio posible".

Por último, el presidente de la patronal valoraba la vuelta a la competición de la liga alemana: "Estoy muy contento con su regreso. He felicitado a la Bundesliga, porque han hecho un esfuerzo importante. Hemos trabajado mucho juntos en estos meses, hemos intercambiado protocolos, ideas... Estoy muy orgulloso de la Bundesliga, no era fácil, han sido los primeros, es un ejemplo a seguir".

