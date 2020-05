Lozano, disgustado por su fría salida y sin explicaciones del Sporting

0

24/05/2020 12:01 h

Daniel Lozano ha escrito una carta de despedida ante el anuncio del Real Sporting de Gijón de incorporar a Nando Juárez en su lugar como entrenador de porteros, en una decisión tomada por Samuel Baños, que ya había contado con la colaboración de Juárez en su etapa en el Lealtad. Sus caminos se volverán a juntar de nuevo en el cuerpo técnico del Sporting B.

Carta completa de Daniel Lozano

"Después del dificil día de ayer, pero a la vez lleno de emociones por la cantidad de mensajes y llamadas recibidas de apoyo, cariño y compañerismo por parte de jugadores, de sus familiares, y de toda las personas del club al que pertenecí durante 7 años, considero que hoy, es el día donde debo dedicar unas líneas a mi paso por este club.

Siempre estaré eternamente agradecido por la oportunidad que me dio el club de trabajar y crecer para este escudo. Entré en 2013 para cubrir un día de la semana y he llegado a pertenecer al cuerpo técnico del filial, pasando por todas las categorías desde la etapa infantil, como entrenador de porteros. Esta última temporada compaginaba el entrenamiento de los porteros del filial por las mañanas y de los juveniles por las tardes. Para llegar hasta aqui, ha habido un camino de mucho esfuerzo y sacrificio para la formación y obtención del título profesional de entrenador de porteros a la vez que trabajaba y entrenaba, con el objetivo de estar capacitado y habilitado para cualquier oportunidad que se pudiera presentar y no tener ninguna puerta cerrada que me impidiera crecer. Todo comenzó en el año 2009, en Lezama, con la formación de Luis Llopis, donde me abrió la mente al mundo del portero, del cual estaba ansioso por descubrir y del que siempre estaré eternamente agradecido por mostrar y compartir su línea de trabajo.

Al término de esta temporada 19-20, el club le da la oportunidad al entrenador de hacer cambios en el cuerpo técnico del filial y este toma la decisión de prescindir de mí, entre otros.Una dolorosa decisión para mí que conllevó no solo dejar de pertenecer al Filial sino también la salida del club, sin ningún tipo de explicación de porque no me mantengo en el fútbol base como venía ejerciendo hasta ahora. Después de tanto trabajo para este escudo, desde abajo, con la metodología del área de porteros, llegando a tener varios porteros convocados con las categorias inferiores de la selección nacional y, el primer equipo estar nutrido de porteros en su plantilla, considero que con esta salida tan fria y distante no se está reconociendo todo mi esfuerzo y dedicación empleado en el área de porteros.

Esto solo ha hecho reforzar mi ambición por esta profesión y tengo que agradecer a todas las personas que me han hecho ver que mi dedicación y profesionalidad son las claves para seguir mi camino sincero y transparente hacia el éxito.

Eternamente agradecido a todas esas personas que apostaron y confiaron en mí dentro del club.

HASTA SIEMPRE SPORTING.

DANI LOZANO."

