Lillo: «Nunca dije que me pudiera la presión de El Molinón»

La Voz de Asturias La Voz

26/05/2020 19:23 h

El ex jugador del Real Sporting de Gijón, el defensa Lillo Castellano ha repasado su etapa en las filas rojiblancas en conversación con Radio Marca Asturias. Estas han sido las declaraciones del lateral, que recientemente ponía fin a su relación con el conjunto del Maccabi Haifa de Israel.

"Ya estoy en Alicante, llegué el lunes desde Israel. Mi contrato con el Maccabi Haifa terminaba el 31 de mayo, es verdad que arrastro molestias y al final he decidido volver a España"

"Era mi primera experiencia en el extranjero. A nivel personal ha sido muy buena, he conocido otra cultura, he estado muy a gusto, a pesar de las dificultades por el Covid-19. En lo futbolístico más jodido, arrastraba una lesión, luego el tema del parón, fue complicado. Me he tirado un mes sin ver a los compañeros y al final decidimos terminar el contrato y volvernos para casa. Para la próxima temporada, vista la experiencia y valorando como me ha ido, no cierro puertas a salir al extranjero otra vez".

"Estas 11 jornadas van a ser muy emocionantes, puede pasar cualquier cosa y haber muchas sorpresas. El que mejor empiece estas últimas jornadas, el que mejor se haya preparado estas semanas, el que mejor esté y más suerte tenga puede dar la sorpresa. La preparación física va a ser esencial. Hay que prevenir lesiones, trabajar en casa no es lo mismo".

"En Gijón fue un año duro porque el equipo no consiguió los objetivos, pero en lo personal no tengo ninguna queja. Conté para los dos entrenadores que tuve, con Rubi algo menos después de tener una lesión. El Molinón me trató genial, no me pitó en todo el año y a nivel futbolístico, muy bien. El año fue jodido por el descenso. A partir de ahí uno toma la decisión de querer marcharme, pero mi balance en el Sporting en lo deportivo fue bueno. Creo que fui uno de los jugadores más regulares, lo di todo, intenté ser un profesional, darlo todo por la camiseta. Me salieron las cosas mejor o peor, pero siempre lo di todo".

"Las palabras sobre el ambiente de El Molinón se interpretaron muy mal. Me preguntaron si nos podía la presión del estadio y yo dije que a algunos les podía pesar la presión de El Molinón, pero no me refería a mi ni a nadie en concreto. La situación era la que era, había muchos pitos, el equipo no ganaba y cabía la posibilidad de que a alguno le pudiera esa presión, evidentemente. El Molinón es mucho Molinón, yo lo he vivido cuando he ido con Osasuna y recibí pitos. Cuando me preguntaron eso, dije que claro que a algún jugador le podía afectar, pero no dije en ningún momento que a mí me pudiera la presión".

"Me quedo con lo mejor, fueron 25 partidos en los que intenté hacerlo lo mejor posible, pero al final no pude ayudar al equipo a conseguir la permanencia. Me quedé con mal sabor de boca con ese tiular de la presión y en junio cuando el equipo desciende. Mi única intención era volver al Sporting para poder ascender otra vez a Primera división, pero es verdad que se dieron unas circunstancias que me tiraron mucha arena encima y que al planificar la siguiente temporada, que es en la que me voy a Osasuna, no se hicieron bien las cosas conmigo porque se hicieron una serie de fichajes, llegaron varios laterales derechos, que parecía que el único que tenía que salir era yo"

"Que en estas 11 jornadas al Sporting le vaya de lujo, ojalá pueda dar la sorpresa y meterse en ese ansiado play off que tanto desean porque ya son cuatro años en Segunda y ojalá podamos volver a verlos en Primera porque es un club que lo merece".

