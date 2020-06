José Alberto: «Ojalá pueda volver a entrenar al Sporting»

0

06/06/2020 21:32 h

El ex del Real Sporting de Gijón fue entrevistado por VIP Deportivo, donde puso en valor el trabajo de Mareo: "Hay que tener en cuenta que de la plantilla de esta temporada prácticamente la mitad han pasado por las categorías inferiores. Eso es un éxito increíble. Hace 2 temporadas de mi equipo filial promocionaron a la vez nueve jugadores, seis de manera definitiva, y eso es muy difícil de conseguir. Aparte de clubes como el Athletic o la Real Sociedad, yo no recuerdo otro equipo que haya promocionado tantos jugadores a la vez como se ha hecho aquí. Y eso es porque Mareo funciona, siempre ha funcionado. Siempre ha dado grandes talentos a nivel nacional y lógicamente ahora también los está dando y los seguirá dando. Creo que vienen hornadas muy buenas, tanto del filial como del juvenil, y que seguro darán de que hablar".

Consultado sobre su análisis de la temporada anterior, José Alberto se mostró satisfecho: "Nuestros números desde que cogimos el primer equipo dicen que fuimos el quinto mejor equipo del campeonato. Sabíamos la dificultad que entrañaba porque había que hacer números de campeón para meterse en el playoff. Pero el objetivo era el de hacer números de playoff y así los hicimos. Tuvimos tramos irregulares como bien dices, y también un tramo final difícil con jugadores cedidos o que finalizaban contrato y no sabían cual iba a ser su futuro. Eso fue difícil de gestionar en el día a día, pero sacamos mucho aprendizaje de esa situación. Aun así, el equipo dio un nivel alto en muchos partidos y esa temporada se consiguió lo que queríamos".

Por último, el entrenador asturiano abrió la puerta a un posible regreso al Sporting en el futuro: "Es mi club. Tengo muchos amigos allí y mantengo mucho contacto porque llevo ahí desde hace muchos años. No se puede olvidar a un club de un día para otro, y menos aún cuando entrenas al equipo del que eres aficionado. Duele más aún no haber conseguido los objetivos por eso mismo, pero ojalá pueda volver a entrenar a mi equipo, ¿por qué no?".

