Guille Rosas, «fichaje» del Sporting

06/06/2020 11:40 h

Guille Rosas se suma desde esta mañana al primer equipo del Real Sporting de Gijón después de superar las pruebas médicas del coronavirus.

El lateral derecho del Sporting B ha sido reclutado por Miroslav Djukic ante la lesión de Bogdan y con él son ya 28 los jugadores en el vestuario del técnico serbio. También con ficha del Sporting B se encuentran Christian Joel, Bogdan, Gragera, Gaspar, Berto y Javi Benítez.

El lateral gijonés acaba de cumplir 20 años y esta temporada ha sumado 2 goles en los 13 partidos que ha disputado, en una campaña con un rendimiento de menos a más, siendo una pieza clave en el sistema ofensivo por su capacidad para hacer daño en ataque. Rosas ya fue citado por Djukic en otras ocasiones, pero el técnico todavía no le ha convocado para un partido oficial.

La joven promesa no se ha podido entrenar estas semanas con el Sporting B, que canceló sus sesiones de trabajo en marzo, por lo que deberá realizar su particular pretemporada durante los próximos días. El filial sportinguista no volverá a jugar hasta la próxima campaña.

Los jugadores se entrenan esta mañana en Mareo para preparar el encuentro amistoso que tendrá lugar mañana a puerta cerrada entre los propios futbolistas del Sporting, al igual que ocurrió días atrás, ya que el protocolo no permite jugar frente a otras personas.

