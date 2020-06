«10 años de agradecimiento a la afición del Sporting»

0

Alejandro Vigil Morán

05/06/2020

Estos días se cumplen 10 años desde que decidí crear Sporting1905. Siendo sincero, nunca aspiré a convertirlo en mi trabajo o en poder crear empleo para otras personas con el proyecto, tenía 18 años y simplemente me pareció divertido el reto de ofrecer un punto de encuentro para la afición sportinguista, un lugar virtual que mezclase la información de última hora que por entonces no daban los medios de comunicación, junto a un foro de opinión en el que poder debatir con personas que sientan mi pasión sportinguista.

Por ese motivo, me apetecía compartir con vosotros este momento, porque sin vuestras visitas y comentarios no sería posible. El mérito es tanto mio como vuestro, así como de los colaboradores que han aportado sus contenidos durante esta década, los patrocinadores por financiarlo y La Voz de Asturias por asociarnos gracias a la idea de Tomás García Morán. Debéis sentiros orgullosos de haber construido una web con una actividad que pocas aficiones del fútbol español tienen, dejando a un lado los grandes clubs.

Por el camino se quedan anécdotas de todo tipo, publicar noticias sobre la desaparición de Dani Ndi desde un aeropuerto en Malta y seguir actualizando la información al aterrizar en Madrid, contar la salida del Pitu Abelardo desde el gimnasio del Grupo Covadonga, el fichaje de Amorebieta en mitad de la carretera, salir corriendo de un examen fuera de Asturias para regresar a tiempo a mi cita con vosotros en el seguimiento del Playoff del Sporting contra Las Palmas, tener que irme de El Molinón en plena fiesta para publicar la permanencia ante el Villarreal porque el internet se había colapsado en la zona o contar el último ascenso del Sporting mientras lloraba emocionado en un bar junto a mi abuelo y mi madre, entre muchas otras cosas. También hubo momentos negativos, como las presiones recibidas cuando se contaron noticias negativas, por ejemplo sobre los acuerdos con Doyen, o amargar cenas, comidas y otros planes de ocio a mis amigos y familiares por moderar problemas en el foro, o volver a casa para añadir una última hora o corregir una errata.

Siempre digo a los redactores que debemos dar el 100% porque incluso así, cada nuevo día es un milagro que la web exista, por el camino se han caído muchas páginas sobre el Sporting y sobre otros clubs, incluso sobre fútbol nacional e internacional, pese a la ventaja de poder hablar de muchos temas, ya que gigantes como Google y Facebook se llevan el grueso de la publicidad digital, por lo que es necesario tener muchas visitas y comentarios para sobrevivir, lo que en clave sportinguista, supone necesitar al grueso de aficionados activos en internet, todo suma. No sé si dentro de 10 años seguiré al frente de Sporting1905, muchas veces he pensado en dejarlo por el desgaste que supone, pero me gustaría pediros que sigáis al otro lado de la pantalla y os animéis a debatir con respeto, también a recomendarlo a vuestros conocidos y a compartir los contenidos en las redes sociales.

Con vuestra ayuda podremos afrontar los próximos objetivos para los siguientes años, como volver a crear programas en podcast y vídeos, tanto en directo como en diferido, así como realizar mejores contenidos escritos, como más reportajes y entrevistas, y otras novedades que no podemos contar por el momento. Retos para los que necesitaremos contratar a más sportinguistas si previamente logramos aumentar el consumo de la web y el presupuesto.

Me despido de nuevo dando las gracias a todos, desde el lector más activo hasta el más nuevo, sin vosotros este sueño inimaginable no sería posible.