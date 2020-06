¿Un Sporting - Oviedo con público en El Molinón?

0

La Voz de Asturias A.V.M.

03/06/2020 13:23 h

La presidenta del CSD, Irene Lozano, declinó la petición de abrir los estadios de Las Palmas, el Barcelona y el Real Oviedo para sus próximos partidos, pero dejó en el aire la opción de que a partir del tercer encuentro se pueda habilitar la presencia de aficionados, siempre y cuando todos los estadios de Primera y Segunda división se encuentren en la fase 3 y sus respectivas Comunidades Autónomas hayan facilitado su aprobación. En caso contrario el CSD se opondrá a dicha decisión.

En ese sentido, se da la casualidad de que la tercera jornada desde el regreso a la competición será el Real Sporting de Gijón - Real Oviedo, que tendrá lugar en El Molinón - Enrique Castro "Quini". En paralelo, desde la SAD rojiblanca no se ha realizado por el momento ninguna petición de apertura del estadio y se mantienen a la expectativa de las indicaciones del CSD, o se abren todos los estadios o no se deberían abrir las puertas de ningún coliseo. La falta de victorias locales en el fútbol alemán demuestra que existiría una adulteración deportiva en caso contrario.

«Diría que es imposible, la verdad, hay muchas consideraciones al respecto, pero la más esencial es de carácter deportivo, hay que respetar la integridad de la competición, porque es algo en lo que nos hemos esforzado mucho», señaló Lozano en 'El Larguero' de la cadena SER.

La dirigente recordó que hay «distintas zonas» de España que están en «distintas fases» de la desescalada y que con LaLiga se han «esforzado en los que entrenamientos fueron acompasados» para todos los equipos. «Me extraña que después de todo ese esfuerzo para acompasar, ahora en los últimos 100 metros venga alguien como si la competición no la hicieran todos», advirtió. «Es el momento de ser paciente y de saborear el éxito de que LaLiga se reanude, es el momento de que todos seamos responsables», añadió Lozano.

Horas antes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó que no descarta la posibilidad de que pueda entrar público a los estadios de fútbol en la fase 3 de la desescalada, pero señaló que dependerá de la evolución de la epidemia en todas las comunidades autónomas. «Hemos estado discutiendo algunas preocupaciones y algún aspecto clave como la presencia o no de público en las gradas. No se ha dado ninguna respuesta cerrada, obviamente porque no se puede ahora mismo. Pero sí que es cierto que el ministerio se ha comprometido a hacer una evaluación de los riesgos. Y en el caso de que en fase 3, según la situación epidemiológica, sí se pueda hacer, se hará», dijo Simón.

No obstante, en el mejor de los casos la previsión pasa por la apertura de un 30% del aforo, la cantidad que ya estaba prevista para el comienzo de la próxima liga. En clave sportinguista se trataría de unos 8.500 asientos.

Por otra parte, según informó el propietario de Las Palmas, la competencia sobre la apertura del estadio es exclusivamente competencia de su Comunidad Autónoma, no de LaLiga, la RFEF y el CSD, y ya contaría con el visto bueno del Gobierno canario, pero no darán un paso al frente si no cuentan con el visto bueno desde Madrid.

