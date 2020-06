Se reducen las opciones de un Sporting - Oviedo con público

0

08/06/2020 10:11 h

Todo preparado para el regreso de LaLiga, salvo el público. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comentaba este domingo, en rueda de prensa desde Moncloa, que no van a "renunciar a una respuesta homogénea", en referencia al acuerdo de Sanidad, el Consejo Superior de Deportes y las ligas afectadas sobre los aforos en los estadios de fútbol y baloncesto, tras el regreso de las competiciones. Una respuesta que ha enfriado la posibilidad de que al primer duelo del Real Sporting de Gijón en su estadio, el derbi asturiano del próximo lunes 22, puedan entrar aficionados.

Sánchez señaló que "el Ministerio de Sanidad está trabajando con el ciclismo, el fútbol y el basket. Y precisamente hoy (en la conferencia telemática con los presidentes autonómicos) se ha hablado de los aforos en los estadios. Sanidad, el Consejo Superior de Deportes y las ligas y federaciones están trabajando para ver si podemos dar una respuesta en común. No puede haber diferencias y no vamos a renunciar a dar una respuesta conjunta", dijo.

"Creo que es de justicia que no haya diferencias y no que en un sitio haya aficionados en el estadio y en otro no. Las competencias de salud pública están residenciadas en las Comunidades Autónomas, pero nosotros no vamos a renunciar a dar una respuesta homogénea", recalcó Pedro Sánchez.

La última reacción desde el ejecutivo cierra la puerta a los aficionados en las dos primeras jornadas de la reanudación de LaLiga y reduce las opciones para la presencia de público en las gradas de El Molinón - Enrique Castro 'Quini', en el derbi asturiano.

La respuesta conjunta que busca el Gobierno deja abierto el regreso de seguidores a partir del día 22 de junio, una vez finalizado el estado de alarma y con todos los territorios en indéntica fase de la desescalada. Pero hasta entonces el fútbol regresará a puerta cerrada. Pese a que el duelo regional entraría por calendario en esa posibilidad, al pertenecer a la jornada 34, que da comienzo el viernes 19, el tratamiento homogéneo de los competidores evitaría la presencia de público en las gradas del municipal gijonés. No obstante, en el mejor de los casos, la previsión pasa por la apertura de un 30% del aforo, la cantidad que ya estaba prevista para el comienzo de la próxima Liga. En clave rojiblanca se trataría de unos 8.500 asientos destinados a sus abonados.

Las palabras del presidente del Gobierno chocan con los deseos de Javier Tebas en su aparición televisiva en Vamos de Movistar. "En el momento que se pueda tiene que haber aficionados en aquellos sitios dónde se pueda. Hay ataques de integridad deportiva y también se podría decir que los equipos que juegan competición contra uno que no lo hace podrían estar más cansados. Trabajamos en un protocolo", señalaba.

De igual modo se refería al asunto el presidente del Principado, Adrián Barbón, que considera que la decisión definitiva sobre la presencia de público en los estadios no corresponde a un ejecutivo autonómico como en este caso el de Asturias y sí al Gobierno central. "Dependerá de lo que decida el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Liga de Fútbol Profesional", apuntaba.

