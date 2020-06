Pedro, pieza clave del Sporting

0

07/06/2020 16:53 h

Mareo sigue siendo una fábrica de talento y jugadores como Pedro Díaz dan fe de ello. El centrocampista nacido en Mieres ya es titular indiscutible para Djukic a pesar de sus 21 años.

Su debut en el primer equipo fue en la temporada 17/18, con apenas cumplida la mayoría de edad, en un encuentro de la Copa del Rey, pero no ha sido hasta esta campaña cuando se ha hecho con un sitio en el once titular, gracias a su espectacular rendimiento. Una persona clave en esta explosión fue José Alberto. El ex del Sporting conocía perfectamente el potencial de Pedro Díaz, ya que lo tuvo bajo sus órdenes en el filial rojiblanco, y cuando se hizo con las riendas del primer equipo no dudó en darle los galones que necesita un jugador como el asturiano. Aunque pasó sus primeros partidos en el banquillo, la falta de fluidez en ataque hizo que rápidamente empezó a ser importante gracias a su gran visión de juego.

Con la llegada de Djukic, su papel en el Sporting ha pasado a ser vital. El entrenador serbio ha dado rienda suelta a la fantasía de Pedro Díaz y gracias a eso ha logrado anotar 2 goles y ha repartido 2 asistencias en sus últimos 12 encuentros. Su gran despliegue físico permite liberar a Manu García de desgastarse en tareas defensivas, para que así esté fresco y pueda sacar a relucir su talento. Unido a su gran golpeo de balón, especialmente a balón parado, hace que su rol sea de suma importancia para el buen funcionamiento del equipo. Su gran año ya ha llamado la atención del seleccionador sub21, Luis de la Fuente, que barajaba su nombre para la última lista de convocados, por lo que se habría perdido el derbi asturiano ante el Real Oviedo, posiblemente junto al citado Manu García.

El jugador acaba contrato con el Real Sporting de Gijón en 2022 y por ahora no existen movimientos para negociar su renovación. Pedro no entra en el listado de jugadores con más opciones de ser traspasados este verano, pero no existe ningún nombre intransferible en el vestuario rojiblanco, como reconoció días atrás el director deportivo, Javi Rico.

