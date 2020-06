Vídeo: 5 años del ascenso que salvó al Sporting

0

07/06/2020 13:01 h

Se cumplen 5 años de un ascenso a Primera división que en cierto modo ha cambiado la historia centenaria del Real Sporting de Gijón, ya que en caso de no lograrlo habría supuesto afrontar una situación muy similar a la que han sufrido en los últimos años el Reus y el Málaga. De hecho, los protagonistas ofrecieron unas grandes dosis de profesionalidad logrando su objetivo a pesar de los problemas con el pago de sus salarios.

Los ingresos por televisión de Primera división supieron un alivio para las arcas del Sporting, que pudieron afrontar los pagos de deudas atrasadas después de un año en que no solo no hubo fichajes, si no que algunos puntales del anterior proyecto como Dejan Lekic o Stefan Scepovic habían salido del vestuario para aligerar el tope salarial.

También cabe reseñar que el ascenso se logró en una temporada en la que el llamado Sporting de los guajes solo acumuló 2 derrotas, demostrando de ese modo una concentración máxima a lo largo de toda la temporada.

