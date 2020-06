Pablo Álvarez explica su salida del Sporting

0

La Voz de Asturias La Voz

09/06/2020 23:09 h

Declaraciones a David González en Gijón Ser Deportivos de Pablo Álvarez, ex del Real Sporting de Gijón que se encontraba como técnico ayudante en la cantera de Mareo hasta este mes:

"Jugar a puerta cerrada resta importancia al factor campo, Riazor apretando iba a ayudar al Deportivo. Hay que estar concentrados"

"Son 11 partidos nuevos y las tendencias están paradas. La Segunda es muy igualada y puede pasar de todo"

"Por poder el Sporting puede arreglar la temporada. Me genera dudas porque le falta velocidad, eso en el fútbol de hoy en día es complicado si no eres rápido. Con Murilo se ha ganado algo, vamos a ver. Los 2-3 primeros partidos te van a marcar"

"La falta de gol va unido a la falta de velocidad, al equipo le cuesta eso. Le cuesta generar arriba, los delanteros no generan por ellos mismos peligro, aunque sea un equipo compacto al que cuesta marcarle goles"

"No veo jugadores que puedan marcar diferencias en el Sporting. Manu García tiene mucha calidad pero tiene que jugar de mediapunta, tiene que estar más cerca del área y bajar menos a canalizar el juego"

"La salida fue un tema personal, era lo mejor para mi. Primero fui entrenador entrenador en alevines y ahora de apoyo en los dos cadetes. Aprendí y disfruté mucho, hay mucho talento, pero tenía que dar un paso y buscar otras cosas"

"Soy una persona válida para un equipo profesional, tengo una experiencia previa, siempre he pensado en el día después de ser jugador. Hay que buscar un camino, no es sencillo. Pensé que tenía que formarme, mejorar y dar un paso. Mi ciclo concluyó"

"Me fichó Manolo Murias y hace unas semanas me comunica la idea del club, lo hablé con la familia y le digo que mi intención es salir para mirar otras opciones"

"Querían que siga de técnico de apoyo, pero no es la razón, el cuerpo me pide otras cosas. Tengo el nivel 3 de entrenador, estoy con el curso de la UEFA, también soy director deportivo, he aprendido estos 2 años pero quería probar otras cosas"

"Estoy hablando con clubs que conozco, compañeros de fuera, tengo la mente abierta, el tiempo dirá si es una buena decisión o no"

