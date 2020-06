Djukic explica por qué el Sporting no usó 2 de los 5 cambios

0

14/06/2020 21:04 h

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón tras el empate en Riazor ante el Deportivo:

Consultado sobre el estado físico de sus jugadores, Djukic se mostró satisfecho. «Tenemos que ir cogiendo la forma, es evidente que el equipo no está al 100% y eso se coge con la competición, estoy contento con el trabajo del equipo. Hemos tenido oportunidades, hemos hecho un buen trabajo», a lo que añadió que se trataba del primer encuentro completo para varios de sus hombres. «Estoy contento, es el primer partido de 90 minutos. Nuestros partidillos eran de dos veces de 60 minutos. He pedido tocar más el balón cuando se sufría»

El entrenador serbio también dejó unas palabras para los aficionados, los grandes ausentes del coliseo gallego. «Es raro ver Riazor sin afición, era un partido precioso entre dos equipos grandes del fútbol español, no ha podido ser. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible»

«Vamos a ir viendo cómo están los jugadores, partido a partido. No podemos jugar contra el Deportivo pensando en el Alcorcón, ahora acaba el partido y vamos a pensar en el siguiente partido, cada punto es importante, las sensaciones son importantes, hay mucha igualdad. No estamos aquí para hacer cambios por hacerlos, el Deportivo es un rival directo, duro y fuerte, no hay que regalar nada». Así explicaba Djukic su decisión de dejar sin uso 2 de los 5 cambios posibles.

«El fútbol sin gente no es fútbol, los jugadores van con otra marcha, cambia todo», añadía el serbio antes de abandonar la sala de prensa con destino a Asturias.

