Ex Sporting: Vranjes, final inesperado de temporada

La Voz de Asturias D.A.

17/06/2020 19:34 h

El serial Vranjes no tiene fin, su temporada sí. El ex jugador del Real Sporting de Gijón no volverá a disputar más minutos esta campaña en las filas del AEK de Atenas. La polémica no se despega del defensor bosnio, que regresa al Anderlecht, club propietario de sus derechos, que le había cedido al conjunto griego. Punto final inesperado al préstamo.

Con el campeonato belga cerrado definitivamente desde el mes de abril, la pretemporada del Anderlecht comenzará el 1 de julio y el club se ha negado a dejar al exrojiblanco en Grecia por más tiempo que el contrato actual del futbolista, cuyo préstamo expira el 30 de junio. El AEK trató de seguir las instrucciones de la FIFA para mantener al jugador el mes siguiente, pero no obtuvo colaboración para hacerlo, ni de los belgas ni del propio futbolista, por lo que el equipo ateniense ha acelerado la salida, confirmada de manera oficial.

El polémico comportamiento de Vranjes, habitual, pero agravado en las últimas fechas, ha desesperado a los dirigentes del AEK. Tras el enfrentamiento con su propio compañero sobre el terreno de juego en el derbi ante el Panathinaikos, el defensor, que se negó a disculparse con el italiano Verde, desafió la disciplina interna del club viajando a Bosnia en sus días de descanso, negativa a reincorporse incluida.

El club griego ha hecho pública la comunicación con el Anderlecht en la que se refleja la insatisfacción del AEK con la actitud del equipo belga: "Consideramos que los grandes equipos europeos deberían estar unidos para enfrentar esta crisis sin precedentes, pero vemos que no lo comparten. En cualquier caso, respetamos su decisión y, como confirmación inmediata, dejamos al futbolista en libertad de volver a partir de ahora y de poder participar en su preparación desde el principio sin ningún problema. Le deseamos buena suerte y esperamos que el fútbol salga aún más fuerte de la crisis pandémica".

Se pone de este modo punto final a la etapa de Vranjes en AEK, equipo con el que esta temporada sumó 26 apariciones en todas las competiciones, en las que marcó dos goles. Ahora regresa al Anderlecht, conjunto que en su momento llegó a pagar 3,2 millones de euros de traspaso por hacerse con sus servicios.

