Pizarra: Las 5 claves del triunfo del Sporting

La Voz de Asturias A.V.M.

19/06/2020 14:53 h

El Real Sporting de Gijón logró su primera victoria tras el regreso de la competición liguera y analizamos en 5 claves su triunfo por 0-2 en Alcorcón:

Aprovechar los errores. Entre las virtudes del equipo asturiano no se encuentran los ataques posicionales, por lo que ser eficiente ante los fallos del rival, que en Segunda división son habituales, se antoja como fundamental, lo está demostrando el Cádiz cada jornada.

El primer gol llegó en propia meta después de un balón bien colgado por Pedro Díaz a una zona donde cualquier toque empuja el cuero hacia la portería -Babin también estaba preparado para el remate si no llegaba el rival-, mientras el segundo nace tras un resbalón al que Djuka está atento para ejecutar la acción con velocidad. Puede sonar sencillo, pero en Riazor no se aprovecharon ese tipo de oportunidades.

Mariño a su nivel. El guardameta ha recuperado su mejor rendimiento, el que tenía antes de su grave lesión, y sus paradas sostienen al equipo en los momentos de fragilidad.

Nacho aumenta la intensidad. La presencia del asturiano como tercer hombre por dentro elevó la presión ensuciando la salida de balón rival y logrando recuperaciones en zonas desde la que se podía lanzar ataques. Además también estuvo bien a la hora de intentar hacer jugar al equipo con balón. En total realizó 12,9 km, hasta 1,4 km más que los siguientes futbolistas del partido, Bellvis y Javi Fuego.

Juego colectivo. Este punto se podría haber destacado con la portería a cero pero es el bloque la clave que lleva a conseguir el objetivo. Djukic ha logrado que el equipo defienda con sentido y de forma equilibrada, lo que ayuda a tapar ciertos errores individuales.

No echarse atrás. A pesar de encontrarse en los primeros compases con un 0-2 a favor y lejos de El Molinón, el Sporting siguió atacando y en líneas generales, no se dejó dominar, hasta el punto de ganar la posesión de balón. El Alcorcón buscó su respuesta a la desesperada metiendo delanteros, ante lo que Djukic respondió acumulando mediocampistas para aumentar las ayudas defensivas e intentar controlar los tiempos del partido.

Clave mejorable

El único inconveniente. El partido fue bueno aunque mejorable. Con el paso de los minutos el conjunto alfarero comenzó a dejar muchos espacios entre líneas y el Sporting no solo no fue capaz de matar el partido a la contra, si no que tampoco tejió grandes ocasiones de gol. Más allá de ampliar la diferencia en el marcador, también habría ayudado a intimidar al rival a la hora de verse en la necesidad de aplicarse más en defensa.

Nota a Djukic y su cuerpo técnico

Sobresaliente. A pequeños pasos se van viendo mejoras. Se puede discrepar a nivel de nombres con su alineación o sus cambios, como ocurre con cualquier entrenador, pero está sacando un buen rendimiento a una plantilla con ciertas deficiencias. Además en los físico el Sporting volvió a estar a un buen nivel.

