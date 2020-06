Mariño: «Es injusto que hayamos perdido»

0

La derrota del Real Sporting de Gijón era valorada por los futbolistas rojiblancos en la zona mixta de El Molinón. Estas fueron las declaraciones de los capitanes del equipo.

Mariño

"Sensaciones malas, no hemos estado bien ofensivamente, solo creamos con centros, nos ha faltado mordiente arriba. Ellos tampoco han hecho nada para llevarse el partido, en una contra que no hemos cortado se han llevado el partido de casualidad".

"No ha sido nuestro mejor partido. En una jugada que teníamos que haber cortado con una falta. Teníamos una gran oportunidad y la hemos desaprovechado. No hemos tenido maldad para hacer daño al Oviedo. En Alcorcón conseguimos asociarnos y hoy no lo hemos hecho. Es injusto que hayamos perdido. Tenemos que dar un paso adelante, no se puede repetir lo de hoy. Se echó de menos a la afición, pero no podemos excusarnos en eso".

Carmona

"Ha sido un partido feo, de pocas ocasiones. Ellos se han cerrado bien atrás, nos ha faltado leer un poco más el partido, llegar más por banda y con más gente al remate. No nos han dejado combinar por dentro. Hay que pensar en el siguiente partido, estamos jodidos pero no hay tiempo para otra cosa, porque en dos días hay otro partido"

"Lo justo hubiera sido un empate. Ha sido un partido de pocas ocasiones, tuvimos al final la de Babin que ha sido fuera de juego por muy poco. Nos vamos con una derrota y es un momento jodido, porque teníamos mucha ilusión de conseguir los 3 puntos y engancharnos a la zona alta. No ha podido ser, ha sido un mazazo pero hay que recuperarse cuanto antes porque en tres días estamos viajando a medirnos con el Rayo. Después de una derrota, jugar lo antes posible es positivo e intentaremos venirnos con los 3 puntos de Madrid".

