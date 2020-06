Djukic: «La derrota es un golpe duro para el Sporting»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

23/06/2020 01:04 h

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"La derrota es un golpe duro, pero hay que seguir adelante"

"No hemos conseguido ser nosotros, también puede ser mérito del rival. No hemos hecho peligro por las bandas, el partido ha sido muy trabado, fue un partido muy igualado"

"El rival ha venido para defender bien y salir a las contras, nosotros no hemos tenido fluidez de balón, no hemos tenido centros buenos. El equipo ha querido pero no hemos sido capaces de encontrar nuestro juego"

"Sabíamos que los detalles iban a decidir el partido, fue muy igualado, no había ningún equipo superior. No hemos sido capaces de llevar el partido a nuestro juego en ningún momento. Luego nos hemos desesperado y hemos descuidado la defensa en un momento, hemos pagado eso"

"No quería arriesgar con Pedro, tenía molestias. Gragera es un chico joven y con proyección defensiva, no quería meterlo en un partido tan importante"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.