Notas: «Un Sporting lleno de suspensos»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

23/06/2020 01:13 h

El mejor

Babin, 7. En fuera de juego, pero hizo el mejor remate del Sporting. Jugó un partido serio y fue de los pocos que intentó avanzar líneas en busca de la remontada.

Defensa

Mariño, 6. Sin excesivo trabajo que hacer, estuvo correcto con balón y no pudo hacer mucho más en el gol visitante.

Medina, 5. El gol llega por un mal pase suyo, aunque siendo en campo rival no se le debe penalizar en exceso cuando hizo su mejor partido con el Sporting intentando ayudar en ataque. No tiene nivel para mucho más.

Molinero, 5. Pudo hacer algo más en la jugada del gol, se queda en tierra de nadie al hacer la cobertura al lateral, sin robar ni cerrar por dentro en una especie de 2 contra uno. El rival también lo hizo bien y el partido de Francisco no fue malo en general.

Cordero, 5. Un caso similar al de Medina, posiblemente haya sido su mejor partido de la temporada. Por contra, no es suficiente y sus centros no encontraron al compañero.

Mediocampo

Nacho Méndez, 4. Bien en defensa haciendo ayudas a la presión y el costado, y mal en ataque, donde no marcó ninguna diferencia ni logró hacer jugar al equipo.

Cristian Salvador, 3. Mal con balón y plano en defensa, tuvo la oportunidad de frenar la contra del gol con una falta y no fue capaz, una faceta que debe ser la virtud de un pivote defensivo.

Manu García, 3. En defensa solo sumó faltas y en ataque ofreció detalles de calidad muy aislados. Ni creó jugadas ni se sumó al remate.

Delantera

Djurdjevic, 3. Ni el equipo le buscó, ni él hizo en exceso por aparecer. Muy solo en ataque y sin desmarques relevantes.

Carmona, 3. Desaparecido en combate, solo aportó en algunas fases y exclusivamente a nivel defensivo.

Murilo, 3. Su peor partido con el Sporting, no solo no marcó diferencias, si no que no puso a prueba a su lateral.

También han jugado

Álvaro, 3. Exactamente igual que Djuka.

Traver, 4. No aportó nada nuevo, tampoco tuvo grandes opciones de hacerlo.

Pablo Pérez, 5. Elevó la intensidad en defensa e intentó ayudar en ataque, quedando claro que no es extremo izquierdo.

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.