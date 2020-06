Pablo Álvarez: «El Sporting no tiene buena plantilla»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

23/06/2020 23:17 h

El ex del Real Sporting de Gijón, a nivel de jugador y empleado rojiblanco, realizó las siguientes declaraciones en Gijón SER Deportivos -minuto 7:30- al analizar la derrota ante el Real Oviedo:

"El análisis es difícil, creo que el Sporting no tiene una buena plantilla, evidentemente, pero es que hoy lo han hecho todo mal, les ha salido todo mal, con errores que no son propios de profesionales de Segunda división, muchas carencias y luego al final hay otro análisis, de la casa han jugado Nacho y luego sale Pablo Pérez. En el Oviedo, con un partido parecido al Sporting, sacan un chaval de la casa y gana el partido, tenemos que ver con quién nos comparamos para el futuro, si queremos ser un equipo de la casa y qué línea sigue el club, creo que no hay ninguna línea y no sé quiénes son los consejeros a los que se escucha. El Sporting tiene unas posibilidades terribles como club, las querrían muchos, y la realidad es esta"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.