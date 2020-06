Debate: ¿Qué alineación debe usar el Sporting contra el Rayo?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

24/06/2020 20:12 h

El Real Sporting de Gijón disputará desde las 19:30 la cita correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Smarttbank. Los rojiblancos rendirán visita al Rayo Vallecano en tierras madrileñas y desde La Voz de Asturias consultamos a la afición sportinguista sobre su once ideal para que Miroslav Djukic logre una nueva victoria, que permita volver a soñar con los puestos de play off, por lo que ofrecemos la opción de debatir sobre el once ideal del Sporting en la zona del foro que se encuentra debajo de la publicidad.

La convocatoria está formada por: Diego Mariño, Christian Joel, Damián Pérez, Carlos Cordero, Marc Valiente, Borja López, Babin, Aitor García, Álvaro Vázquez, Carmona, Murilo, Nacho Méndez, Molinero, Manu, Unai Medina, Javi Fuego, Cristian Salvador, Álvaro Traver, Djuka, Berto, Gragera, Gaspar y Guille Rosas.

El técnico serbio recupera para la cita a Javi Fuego, tras cumplir partido de sanción, además de Damián Pérez y Aitor García, recuperados de las lesiones que les tuvieron apartados del equipo en las últimas jornadas. Sin embargo, son baja para medirse al conjunto vallecano, Pablo Pérez por sanción y los lesionados Bogdan, Hernán Santana y Pedro Díaz.

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.