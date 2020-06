Djukic: «No es justo que el rival tenga 2 días más de descanso»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

24/06/2020 14:26 h

El entrenador del Real Sporting de Gijón ha analizado el momento de los rojiblancos en la previa del duelo que les llevará a medirse con el Rayo Vallecano. Estas han sido las declaraciones de Miroslav Djukic:

"Cuando pierdes siempre estás cabreado, es lo normal, pero estamos deseando que llegue el siguiente partido para deshacerte de esa sensación"

"Vamos partido a partido, nunca hemos dicho que vamos a meternos en play off, vamos partido a partido y vamos a seguir haciéndolo, no renunciamos a nada, pero cada vez que pierdes seguramente te vas alejando del objetivo. Necesitas ganar partidos, es evidente"

"En Alcorcón marcamos muy pronto y nos facilitó jugar mucho más tranquilo. Contra el Oviedo no conseguimos marcar, esto te hace precipitarte más, ponerte más nervioso, el derbi... son cosas que pasan"

"El objetivo del Sporting es ganar el siguiente partido contra el Rayo"

"El derbi es famoso en todo el mundo y yo que llevo aquí 30 años sé de sobra la importancia del derbi asturiano"

"El partido de Vallecas es importante, si ganas te acercas y si no, te alejas de las posiciones de play off"

"El Rayo es un equipo muy bueno, muy intenso, de muchas transiciones. Te aprieta y te exige mucho, va a ser un partido muy disputado y hay que estar preparados para una lucha y pelea. No tienes que equivocarte, hay que estar tácticamente al cien por cien, nos espera un partido durísimo"

"Últimamente nos está tocando jugar en desventaja de descanso. Contra el Oviedo hemos tenido un día menos de descanso, contra el Rayo dos menos y contra el Lugo, otros dos días menos de descanso. Son datos objetivos. Las horas de descanso se notan muchísimo, pero no voy poniendo excusas, son datos"

"Ni yo puedo sorprender a Ziganda ni él a mi. Los planteamientos de Oviedo, como el nuestro, fueron como en los partidos anteriores, algún cambio de cromo, pero nada más. No pienso que la derrota fuera táctica, fueron detalles. En un partido muy igualado y con pocas oportunidades en ambos lados"

"Es evidente que no hemos tenido una pretemporada normal, donde dar oportunidades a los chicos del filial en partidos. Con este ritmo de partidos prefieres dar minutos a la gente veterana, con experiencia, porque no has podido ver el rendimiento de los chicos en un partido. Son chicos que apuntan muchísimo, no están por estar, se lo merecen, por cómo entrenan día a día y van pidiendo su presencia"

"El mensaje a la afición es que en los próximos partidos tenemos que demostrar que tenemos ambición. Yo aquí puedo decir misa, si en el campo no lo plasmamos poco vale. En el campo tenemos que demostrar que la gente puede confiar en nosotros"

"Trabajo día a día para el Sporting para que las cosas salgan bien y es otra gente la que tiene que decidir sobre mi futuro"

"En el derbi, el Oviedo no nos permitió realizar nuestro juego, no nos sentimos agusto y no hay que dar muchas más vueltas"

"Como entrenador siempre me siento responsable. Algunos ya van buscando culpables y asumo toda la culpa si hace falta, no tengo ningún problema. Me responsabilizo de los 6 meses que estaba en serbia si hace falta"

"No se puede considerar justo que un rival tenga dos días más de descanso que tú"

"El Oviedo tenía más minutos en sus piernas que nosotros"

"El calor va a ser para los dos equipos, no creo que alguien esté preparado para el calor. Es un partido muy importante para nosotros y vamos a salir por los 3 puntos"

"Tropezar en Vallecas no cambiaría mis planes y planteamientos, iríamos a por los 3 puntos en el siguiente partido"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.