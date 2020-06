Gaspar: «Le dedico el debut a mi familia, amigos, a la gente que me apoya»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

25/06/2020 23:09 h

El Real Sporting de Gijón se llevaba un punto de su visita a Vallecas, en un duelo en el que el gran protagonista era el canterano rojiblanco Gaspar García-Campos. El extremo analizaba su estreno en el primer equipo en la zona mixta del estadio madrileño. Estas fueron sus declaraciones:

Gaspar

"La alineación nos la dan hoy dos horas antes del partido, en la charla y me confirma que voy a jugar. Sólo tengo que darle las gracias al míster. Me dijo que estuviese tranquilo, que jugase como lo vengo haciendo en los entrenamientos, con mucha calma y personalidad y yo creo que hicimos un buen trabajo".

"Me sentí bien, más allá de lo contento que estaba, pues algún pase fallado y eso, digo yo que lo normal. Muy contento y creo que hice un buen trabajo"

"El debut lo dedico a la familia, a todos mis amigos, a la gente que me apoya todos los días y a toda la gente del club que me vio crecer y me ayudó a llegar hasta aquí. Al Whatsapp no le hice mucho caso para no ponerme nervioso. Físicamente me encontré bien, es verdad que hacía mucho calor y la garganta se te secaba mucho, pero de piernas muy bien. La camiseta, para la familia y para casa".

Álvaro Vázquez

"No ha sido un partido completo. En la primera parte estábamos aguantando bien, no nos sentíamos agusto con la pelota y en la última jugada la hemos aprovechado para irnos con victoria a la media parte. Una jugada aislada, desafortunada para nosotros, ha pitado falta para ellos y ha llegado su gol".

"Tuve suerte en el gol, con los rebotes me quedó de cara a portería, bastante franca, he podido colocar bien el cuerpo y no fallar. Hacía un calor terrible, costaba respirar al principio, el equipo ha hecho un gran trabajo y hay que estar contentos con el punto. En nada viene un nuevo partido en El Molinón, hay que recuperar lo antes posible y estar perfecto para el Lugo".

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.