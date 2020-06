Notas: Solo aprueban 4 jugadores del Sporting

0

25/06/2020 23:09 h

El mejor

Álvaro Vázquez, 7. Marcó la ocasión de gol que tuvo y colaboró en la presión, tampoco se le puede pedir mucho más en un equipo que no crea jugadas.

Defensa

Mariño, 6. Con alguna acción de mérito, en otras generó algo de inseguridad aunque finalmente resolvió la jugada.

Medina, 4. Muy activo en defensa y poco en ataque. Le baja la nota la jugada del gol en la que centran en su zona sin oposición.

Marc Valiente, 4. Pierde la zona de su espalda sin marcar a nadie y Yacine remata sin oposición el 1-1. Había estado a un nivel correcto hasta ese momento.

Babin, 6. Partido aseado del zaguero en defensa.

Damián, 4. Se le señala en el gol por hacer una falta que posiblemente no existe, y por no tirar el fuera de juego, pero es una situación arriesgada para hacerlo, dado que el propio Valiente también podría romperlo y el argentino se encontraba marcando a su par. No obstante, su partido fue más bien flojo en general.

Mediocampo

Javi Fuego, 4. Pudo presentar mayor oposición en el centro del gol y apenas aportó con balón.

Cristian Salvador, 2. Muy flojo, sin aportar en fase ofensiva ni defensiva, su peor día, solo logró 8 pases acertados en todo el encuentro.

Manu García, 2. Solo sumó 5 pases acertados y 3 cortes de balón en sus 45 minutos, muy lejos de su potencial.

Delantera

Gaspar, 4. Puso ganas, aunque apenas entró en juego, tampoco es sencillo debutar en un partido tan gris y sin balón a nivel colectivo.

Aitor, 4. Se le ha visto algo más que a Gaspar, aunque sin acierto en el pase, ni oportunidades para atacar.

También han jugado

Nacho, 4. Mejoró escasamente a Manu, al menos remató a portería, pero no le llega para el aprobado.

Djuka, 2. Su único dato positivo fueron 2 pases acertados, ni disparos, ni cortes de balón, no entró en juego.

Carmona, 5. Estuvo lejos de hacer un buen partido, pero comparado con el resto del equipo, estuvo mejor en defensa, metió dos balones al área -lo más cerca que estuvo el Sporting de generar fútbol- y sumó una ocasión de gol.

Murilo, 3. Aportó poco en ataque y mejoró el nivel defensivo.

