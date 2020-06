Ex Sporting: Abelardo cesado como entrenador del Espanyol

0

27/06/2020 13:49 h

La etapa de Abelardo al frente del RCD Espanyol ha llegado a su fin. La entidad catalana ha cesado al técnico asturiano como último intento para evitar el descenso a Segunda división. El que fuera entrenador del Real Sporting de Gijón tomaba las riendas de los pericos el pasado mes de enero, desde entonces, dirigió a los blanquiazules en 13 partidos de LaLiga (17 entre todas las competiciones) logrando sumar 14 puntos que no sirvieron para abandonar las posiciones de descenso.

Comunicado oficial

El RCD Espanyol de Barcelona informa que Abelardo Fernández ha sido cesado de sus responsabilidades como entrenador del primer equipo masculino. El club ha tomado esta decisión fruto del rendimiento deportivo del primer equipo y con la clara voluntad de salvar la categoría del conjunto blanquiazul en Liga.

También cesan de sus funciones al resto de integrantes del cuerpo técnico, Tomás Hervás e Iñaki Tejada.

Abelardo llegó a la entidad perica en diciembre de 2019 y ha estado al frente del equipo en 17 partidos oficiales como técnico espanyolista.

El RCD Espanyol agradece a Abelardo y a su cuerpo técnico su implicación durante estos meses de trabajo y les desea todos los éxitos personales y profesionales.

Carta de despedida de Abelardo

Querida familia perica:

Apenas voy a utilizar unas líneas para despedirme y, sobre todo, daros las gracias, Desde hoy mismo dejo de ser entrenador del primer equipo del Espanyol y el cuerpo sólo me pide deciros que me he sentido querido, valorado y apoyado. Desde el primer día me habéis transmitido que este club era mi casa y vosotros mi nueva familia, lo cual no era fácil teniendo en cuenta mi pasado. Sois muy grandes.

Os merecéis lo mejor. Eternamente agradecido.

