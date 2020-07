Babin: «Lo de Carmona es un penalti como los Campos Elíseos»

0

La Voz de Asturias D.A.

03/07/2020 14:18 h

Con el Real Sporting de Gijón preparando la cita ante el Girona del próximo lunes, Jean Sylvain Babin ha sido el encargado de repasar la actualidad rojiblanca en sala de prensa. Estas fueron sus declaraciones:

"La derrota en Almería afecta lo justo, estamos en un periodo en el que jugamos cada tres o cuatro día y no hay tiempo para lamentaciones. Toca pensar en el siguiente partido, tenemos toda la atención puesta en el Girona el lunes y hay que seguir adelante"

"Desde que hemos vuelto del confinamiento, los once partidos que quedaban, ahora los cinco que faltan, son todos finales. Son partidos importantísimos, tenemos todavía el objetivo del play off cerca y es importante ganar al Girona"

"Creemos en la clasificación para el play off totalmente. En Almería se jugó bastante bien, especialmente en la primera parte, en la que tuvimos el balón, lo movimos bien, tuvimos nuestras ocasiones, pero no pudo ser. Ya está olvidado, el play off está a tres puntos, a un partido y vamos a pelear hasta el final"

"No creo que el equipo tuviera bajón físico en los últimos minutos de Almería, de hecho la última jugada del partido acabó en el área del Almería, con el penalti a Carmona que no se pitó. Creo que se trabaja muy bien físicamente, el grupo está bien en lo físico y en lo anímico y hay que seguir así hasta el final"

"Yo me encuentro bien, ilusionado, con fuerza y con ganas de seguir ayudando a los compañeros, al equipo, al club. No es un tema nuevo para mi jugar cada tres días, ya lo hice con el Maccabi y sé lo que tengo que hacer. Descansar bien, hacer bañera de hielo, masajes, mucha siesta y poco más, darlo todo en el campo"

"Si tuviera la respuesta para saber porque fallamos en los momentos en los que tenemos la oportunidad de engancharnos lo diría. Es verdad que fueron dos partidos muy diferentes, el del Oviedo y el del Almería. En el derbi no estuvimos nada bien, con y sin balón, no estuvimos muy finos, pero contra el Almería merecimos llevarnos algún punto. Yo creo que tres, por las ocasiones que tuvimos. El equipo está bien, compite bien y hay que seguir así"

"El Girona supongo que con el entrenador nuevo tendrán un plus de motivación, de ganas de hacerlo bien y cambiar la dinámica, pero a nosotros no nos cambia nada. Ya tenemos una manera de jugar, un bloque compacto, es difícil hacernos goles. Hay que seguir así e intentar mejorar en la parcela ofensiva que es lo que nos hace falta desde principio de temporada"

"La jugada del penalti a Carmona la he visto 50 veces y no entiendo por qué el árbitro no lo pitó, o por lo menos no lo revisó el VAR, porque estaba él muy cerca de la jugada y es un penalti como los Campos Elíseos de grande"

"No hay que engañar a nadie, quedan cinco partidos y para llegar al play off, o ganas cuatro y pierdes uno, o ganas tres y empatas dos. Creo que hay que sacar entre 11 y 12 puntos de los 15 que quedan"

