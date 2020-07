Espeso: «Es jodido asumir que ya no estás en el Sporting»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias David Acebal

03/07/2020 23:16 h

Se fue de casa. Alberto Espeso ha dejado de pertenecer al Real Sporting de Gijón. El lateral criado y formado en la Escuela de Fútbol de Mareo ha sido una de las bajas confirmadas por el club rojiblanco en las últimas fechas, el canterano conversa con La Voz de Asturias antes de iniciar una nueva etapa lejos del hogar.

¿Cómo estás?

«Estoy bien, aprovechando el tiempo, entrenando con la gente de Templum Gijón para mantenerme en forma y con toda la ilusión de empezar una nueva etapa. Aún no está decidido el futuro, hay interés de algunos equipos, estamos estudiando opciones, pero por ahora no hay nada cerrado definitivamente»

¿Ya has asumido la salida del Sporting?

«Cuando fui a la reunión con la dirección deportiva me lo esperaba un poco, no lo puedo negar, pero es jodido asumir que ya no estás en el Sporting. Son 17 años. Iba un poco predispuesto, pero con esa cosa de, 'ojalá que no'. Mantenía la ilusión de poder tener una oportunidad más de pelearlo. Es que es literalmente salir de casa. Desde la escuela hasta ahora son más de 17 años en Mareo y tengo 22, cuesta, pero también hay que asumir que forma parte del fútbol. Da pena, no lo niego, se hará extraño no subir a Mareo, pero era una situación que algún día iba a llegar»

¿Piensas que este año te perjudicó entrenar con el A y no formar parte de la dinámica diaria del filial?

«No creo, sinceramente pienso que ha sido más cuestión de rendimiento. En el filial acabó jugando Pablo, que ha hecho una temporada muy buena, increíble para ser su primer año en el B, así que a mi no me quedaba otra que esperar. Él se hizo con el puesto, lo estaba haciendo muy bien y yo tenía que aguardar una oportunidad. Que yo estuviera con el A, sin participar en el día a día del filial, que haya influído... realmente no lo sé»

Entonces, ¿reconoces que tu rendimiento no estuvo a la altura?

«No creo que haya estado mal, pero tampoco al nivel de mi primer año, el del play off de ascenso a Segunda. Esa fue una temporada increíble para todos y yo estuve a un alto rendimiento, pese a que me había costado bastante entrar al principio, pero luego con el paso de las jornadas me fui asentando en el once y logré dar mi mejor versión. El año pasado nos repartimos los partidos Cordero y yo, él con el rol principal y yo más de suplente. Este con Samuel tenía yo el rol de titular, jugué las primeras 14 jornadas, pero apartir del partido de Melilla, hubo rotaciones, el equipo funcionaba bien y no quedaba otra que asumir la situación que tocaba»

Para el recuerdo, el debut en Eibar

«Creo que fue un buen partido. La asistencia fue una jugada puntual. Lo importante era pasar de ronda y hacer un buen partido defensivo, yo tengo claro que para un lateral lo primero es defender y luego sumar en ataque, ese día salió todo. Siendo sincero, esperaba haber tenido algo más de protagonismo después de aquel partido, pero las decisiones las toma el entrenador y había más laterales, estaban Canella, Noblejas, Cordero. Yo estaba muy contento con el debut, una experiencia magnífica, pero también sabía que no estaba nada hecho y había que esperar una nueva oportunidad»

Pero fue pasando el tiempo y no llegó esa oportunidad

«Este año hice una buena pretemporada y pensé que contaría más con el rol de segundo lateral en el primer equipo. Recuerdo, que con la expulsión de Damián en la primera jornada de Liga, tenía los nervios esos de, hostia, esta semana igual me toca y encima en El Molinón, que era mi gran ilusión. Al final no se produjo, durante la semana no lo vi venir, quizás el último día de entrenamientos, que los planes quedaron más claros. Al final no entré ni en la convocatoria y tocaba seguir esperando»

«Fueron muchos años en Mareo, he visto muchos casos así, algunos positivos y otros negativos. Da un poco de rabia, claro. Podía haber tenido alguna oportunidad más, pero ahora es lo que toca. La hora de pelear. No se acaba el fútbol en Mareo y ahora es el momento de centrarse en llegar al fútbol profesional por otra vía, tengo mucha ilusión»

Y volver a El Molinón de rival

"Seguro, y ojalá sea con los dos en Primera, con el Sporting y con mi nuevo equipo. Realmente era mi ilusión ayudar a devolver al Sporting al lugar que pertenece. Espero celebrarlo pronto como aficionado y volver, aunque si por ahora tiene que ser en Segunda, pues en Segunda».

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.