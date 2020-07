El Sporting baja un puesto en la clasificación histórica

0

La Voz de Asturias D.A.

03/07/2020 19:12 h

Tres años consecutivos alejados de la élite. El triunfo cosechado por el CA Osasuna en su encuentro frente a la SD Eibar ha propiciado que el Real Sporting de Gijón pierda un puesto en la clasificación histórica de Primera división. Los rojiblancos se ven superados por el conjunto rojillo, que ocupa ahora la posición número 15 en la que se encontraban los asturianos.

Este ranking está elaborado por la Liga de Fútbol Profesional se calcula sumando los puntos conseguidos por cada equipo a lo largo de la historia de Primera División, es decir, otorgando dos puntos a cada victoria hasta la temporada 1994-95 y tres puntos a partir de la siguiente.

Osasuna supera en el ranking al Sporting de Gijón, que lleva sin sumar en él desde su descenso a Segunda en 2017. Los navarros adelantan al Sporting pese a tener números mucho peores, 43 victorias y 31 empates menos, gracias a su mayor presencia en Primera desde que se dan tres puntos por victoria. En concreto, desde la temporada 1995-96, el cuadro gijonés ha estado solo 9 temporadas en la máxima categoría -en tres tandas: de 1995 a 1998, de 2008 a 2012 y de 2015 a 2017- , mientras que Osasuna está acabando la 16ª -de 2000 a 2014, y las campañas 2016-17 y la actual -.

Osasuna tiene la oportunidad de abrir hueco con el Sporting en las cinco jornadas que faltan por jugarse en esta temporada, y quizás durante toda la próxima Liga, aunque el equipo asturiano sigue en la pugna por ascender y está a solo 3 puntos de la fase de promoción.

La clasificación histórica de la Liga está compuesta por los 63 equipos (11 de los cuales ya no existen) que han pasado por ella a lo largo de sus 89 ediciones, y está liderada por el Real Madrid. Solo los blancos, el Barcelona y el Athletic pueden presumir de no haber descendido nunca a Segunda. Hasta el octavo puesto, todos ellos ocupados por equipos que siguen en la misma categoría, las posiciones están muy consolidadas, aunque todo apunta a que el Espanyol no estará en Primera en la próxima Liga. En la actual temporada, hay en la máxima categoría 14 equipos que están en el Top 20 de esa clasificación. Corren serio riesgo de bajar dos de ellos -Espanyol (7º) y Mallorca (18º).

Clasificación histórica de Primera

Real Madrid 4600 Barcelona 4592 Atlético Madrid 3656 Valencia 3566 Athletic Club 3512 Sevilla 2993 Espanyol 2918 Real Sociedad 2722 Real Zaragoza 2109 Real Betis 2032 Celta de Vigo 1913 Deportivo Coruña 1843 Real Valladolid 1548 Racing Santander 1416 Osasuna 1392 Real Sporting 1389 RCD Mallorca 1177 Real Oviedo 1174

La otra clasificación

Hay quien considera que la clasificación histórica de la Liga hecha por la Federación Española tiene dos fallos fundamentales: puntuar menos las ligas más antiguas (al haber menos equipos se jugaban menos partidos y se conseguían menos puntos) y dar 2 puntos por victoria hasta 1995 y 3 desde ese año.

Para evitar esos dos errores y hacer una lista más justa, se confeccionó una por porcentajes de puntos obtenidos respecto a los posibles en cada temporada. Con ese baremo, hay un baile importante de puestos en el ranking, en el que destaca sobre todo que el Athletic se encarama al tercer puesto. Y también le afecta a Osasuna, que cae a la 17ª plaza, lejos de los dos equipos que le preceden, los asturianos Sporting y Oviedo.

Clasificación por porcentajes (al final de la pasada temporada).

Real Madrid 5984,32 Barcelona 5800,56 Athletic 4808,51 Atlético de Madrid 4754,07 Valencia 4609,20 Espanyol 3896,04 Sevilla 3840,22 Real Sociedad 3466,71 Real Zaragoza 2713,69 Betis 2445,38 Celta 2344,27 Deportivo 2128,66 Valladolid 1844,85 Racing 1840,86 Real Sporting 1839,08 Oviedo 1753,68 Osasuna 1581,88 Las Palmas 1472,98 Mallorca 1186,86 Villarreal 942,98

