El Sporting perderá 8 millones de ingresos

02/07/2020 23:12 h

El Consejero del Real Sporting de Gijón, Fernando Losada ha repasado la situación del conjunto rojiblanco en una entrevista realizada en el programa 'Tiempo Añadido' de RPA. Estas fueron sus declaraciones:

"Un club como el Sporting tiene una historia detrás, un presente y un futuro que al final, lo hace la gente que apoya al club, le anima y forma parte de la masa social. Estamos seguros que queda mucho futuro"

"Cuando decimos que hay que esperar al 30 de junio para poner las notas, o que LaLiga Smartbank es un competición muy larga, es porque los sportinguistas esta situación ya la conocemos bien y la hemos sufrido para bien y para mal. Lo importante es llegar al final con opciones y con buenas sensaciones, y estamos a tiempo. Es lo que pensamos siempre, en algunos momentos siendo un tanto ilusos. Cuando los agoreros decían que podíamos llegar casi en descenso, desde dentro teníamos calma, esperando y confiando en la plantilla, que cuando se elaboró pensábamos que era una buena plantilla para competir por los puestos de arriba"

"No es que comparta o no las declaraciones del entrenador. Lo que es cierto es vivimos en una ciudad que siente mucho el fútbol, vibra con lo que hace el Sporting y cuando el equipo no está bien la ciudad lo siente. Creo que lo que el míster quería reflejar es que tras una derrota y haciendo muchas cosas bien, seguíamos lamiendo las heridas de lo que habíamos perdido a lo largo de la temporada y no mirábamos hacia el futuro y hacia las oportunidades que se iban a presentar. El míster quería transmitir que hay un entorno negativo que no valora las cosas positivas, que también las hay. Entiendo la desilusión y la frustracción del partido contra el Oviedo"

"Creo que hay que valorar a Djuikic como entrenador cuando termine la temporada. No entendemos las declaraciones del entrenador como un dardo interno, porque hay un nuevo director deportivo que está a muerte con el entrenador y el Consejo de administración hemos sido los que apostamos por su incorporación entre las opciones que nos dio el antiguo director deportivo, porque pensamos que era la opoción idónea para lo que quedaba de temporada. En este aspecto está totalmente respaldado por nosotros. Finalizará la temporada y se valorará la labor del entrenador, del cuerpo técnico y se tomarán decisiones, pero no hay nada predeterminado en estos momentos"

"En el plano económico estamos todavía cerrando el ejercicio. Intentando cuadrar el ejercicio que finalizaba el 30 de junio. La previsión es que el año que viene se van a reducir los ingresos en unos 8 millones de euros, lo que es muchísimo para nosotros. No tenemos claro el horizonte del mes que viene, como para poder avanzar en las cuentas del próximo ejercicio. Ahora más que nunca tenemos que ser precavidos, rigurosos, prudentes, gestionar al céntimo, como ya venimos haciendo desde hace años y esperar a que finalice la temporada, que será cuando podremos plantear una situación más realista"

"Entendemos las críticas de los abonados, somos sensibles a esas críticas. Seguimos recibiendo emails de abonados con otras propuestas para la compensación, con diferentes opciones que seguimos estudiando. Vamos a ser muy sensibles con las personas que se han dirigido a nosotros para hacer la reclamación de la compensación. Presentaremos alguna propuesta más que estamos elaborando para complementar a las presentadas en su día"

"Javi Rico ha ido cerrando renovaciones estas últimas semanas de jugadores del filial y también las bajas en la estructura de Mareo y de jugadores del B, que son decisiones tomadas por él junto a Manolo Sánchez Murias"

"Consideramos a Berto un jugador del primer equipo, otra cosa es que entendíamos que en caso de que el año que viene no fuera a jugar con el primer equipo pudiera hacerlo con el filial. Pensamos que es una buena solución para el jugador y para la dinámica del primer equipo, especialmente a la edad de Berto. La idea era cerrar la renovación con esa base y no aferrarse a una ficha con el primer equipo. Ya tuvimos errores similares en el pasado con jugadores que perdieron tiempo de formación por estar integrados en la primera plantilla"

"No tenemos ni la más remota idea del tope salarial que tendremos la próxima temporada. Sabemos que tenemos una plantilla amplia, somos conscientes de que tendremos que apretarnos el cinturón porque el descenso de ingresos tiene una consecuencia clara en el tope salarial, pero también estamos trabajando en los ingresos, intentando llegar a acuerdos con patrocinadores para minorar las pérdidas de ingresos".

